Backdoldisen stor hjälte i Mariestad – succén fortsätter för HHC: "Det är bara kul nu"

HHC gick in i kvalserien utan några större förväntningar på sig från dem samlade expertisen. Men nu har laget i tre raka matcher slagit alla på fingrarna – och visat att allsvenskan är ett högst realistiskt mål.

– Det är bara kul nu, och att det rullar på när vi är i bubblan. Det var jobbigt med den där pausen som blev, säger Sebastian Björnstad, som värvades till HHC från Nyköping den här säsongen.

KVALSPANINGAR: Ny rysare när HHC tog andra raka segern

Mötet med Mariestad blev en fartfylld historia med två lag som ville framåt, och mest desperat var hemmalaget som var piskat att vinna för att hålla serien vid liv.

Men spetsspelarna i HHC såg till att det blev en lång uppförsbacke. Två gånger om jobbade Christoffer Jansson fram lägen – först gjorde Henrik Marklund 1–0 och sedan kom 2–1 genom Axel Levander.

Mariestad tryckte på stenhårt i den tredje perioden, och var långa stunder parkerat i HHC-zonen. Men tillsammans med en storspelande Andreas Bosson i målet så höll man fortet.

– Jag tycker att insatsen i sin helhet är inte den vi vill idag, vi kommer inte upp i nivå och vi får slita hårt för det idag. Det är tryggt att ha Bosson där bak. När spelet sitter så hamnar vi inte så långa stunder i försvar som vi gjorde idag, säger Sebastian Björnstad.

Nu har ni mött alla lag, vad säger du om Mariestad?

– De här var inte alls sämre än Nybro, vi vet att alla lag är ruggigt bra och att man måste upp på högsta nivå för att vinna några matcher i den här serien.

Men när de sällsynta lägen att gå väl kom, då var HHC ruggigt effektivt. 11.30 in i slutakten kunde Sebastian Björnstad kliva in någon meter från blålinjen och placera in 3–1.

– Jag fick en pass från (Christoffer) Jansson och sköt, jag ska inte säga att jag placerade in den direkt, men det var jäkligt skönt, säger Sebastian Björnstad om sitt tredje mål för säsongen.

– När man inte gör många mål så blir det lite extra, men jag lägger inte så mycket fokus på det. Men jag känner att jag vågar göra lite mer saker nu, jag spelar med mer självförtroende. Det blir roligare att spela då.

HHC vann till slut med 3–2 och har nu sju poäng, en färre än serieledaren Troja/Ljungby.

MATCHFAKTA – Kvalserien till allsvenskan

Mariestad–HHC 2–3 (0–0, 1–2, 1–1)

Målen, period 1: –.

Period 2: 0–1 (4.29) Henrik Marklund (Christoffer Jansson), 1–1 (7.23) Joonas Alanne (Tobias Aronsson, Lucas Jidenius), 1–2 (15.59).

Period 3: 1–3 (11.30) Sebastian Björnstad, 2–3 (16.30) Douglas Lögdal (Joonas Alanne).

Utvisningar: Mariestad 5x2, HHC 2x2.

Skott: 40–23.