Avstängning och frånvaro – då står spännande debutant redo i SFF

Matchvinnaren från premiären Adam Chabchoub är avstängd efter två gula kort. Försvarsklippan Fredrik Stenberg måste stå över på grund av jobb. Saknas gör också Samiel Zecarias.

In kommer då Axel Lundgren och Dennis Schlömer.

Och debut kan det också bli för det spännande nyförvärvet från Sandarne, Aron Fsehatsen. Han skulle ha startat premiären men fick förhinder.

– Han hade blivit pappa tydligen, det visste vi inte om. Nu hoppas vi att han får sovit litegrann och är fit for fight att kliva in. Han har tränat bra under veckan, men han kommer börja på sidan, säger Patrik Melin.

På lördag väntar en tuff bortamatch mot Slätta SK i Falun – med en hemmaplan som är både för smal och för kort och klubben har därför dispens.

– Jag har ingen jättebra koll på dem, men det jag har efterforskat så är det ett klassiskt 4-4-2-gäng som spelar lite som det blir. Defensiven blir viktig. Sedan har vi nog med kompetens för att straffa dem offensivt också.

Är det en positiv känsla ni åker med efter premiären?

– Vi har en jättebra träningsvecka bakom oss med mycket skratt. Nu gäller det bara att få till allvaret också, men det är inga problem. Det finns ett stort sug att spela hos allihopa. Det märks.

Och planen?

– Nej, vi måste bara bortse från att det är för liten, så är det.

Efter en minst sagt annorlunda försäsong, med få matcher och varierande träningsförutsättningar, vann Söderhamns FF premiären mot Forssa BK.

Redan direkt efter matchen var det en lättad tränare i Patrik Melin som kunde utröna flera svar från laget.

– Vi har fler spelare i år som har boll i sig och sedan tycker jag att vi har ett större tålamod och lugn i år. Och för första gången sedan jag kom så är det konkurrens om platserna, sa Patrik Melin.

Och det var defensiven, framför allt med trebackslinjen Vilmer Svensson, Joel Nordgren och Fredrik Stenberg – som saknas mot Slätta – som spred ett lugn till resten av laget i premiären.

– Det är mycket för de här spelarna som vi har valt att spela på det här sättet med tre längst bak. De har tillräckligt med erfarenhet och kombinationen av dem är jättebra. Sedan har vi intressanta wingbacks, som till exempel "Adde" (Abdulmuiz Sheikh Abikar) som inte har spelat seniorfotboll tidigare, kommer in och gör det jättebra. Duktigt skolad och följer taktiken perfekt och orkar massor, berömmer Patrik Melin.