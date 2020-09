Avslöjar: Generösa erbjudandet – som ska locka svenska klubbar till World cup: "Ett normalår hade vi åkt"

Sandviken och AIK är klara för World cup i Ryssland i december – förutsatt att coronapandemin inte sätter stopp för medverkan. I SAIK:s fall rör det sig om en helomvändning efter att i våras ha tackat nej av ekonomiska skäl.

Att SAIK har svängt i frågan beror på det stöd som arrangörerna, som är Internationella bandyförbundet (FIB) och storklubben Jenisej, nu har erbjudit svenska klubbar för att delta. Klubbchefen Rafi Markarian beskrev budet som "otroligt fördelaktigt" i en intervju med Bandypuls tidigare på tisdagen, och att ett World cup i Krasnojarsk inte skulle bli dyrare än att delta i Svenska cupen i Lidköping.

Nu kan Bandypuls avslöja vad arrangörerna erbjuder de svenska klubbarna som bjudits in – som utöver AIK och Sandviken är Edsbyn, Villa Lidköping, Hammarby och Västerås SK (som fått sin inbjudan efter att Bollnäs tackat nej).

Enligt samstämmiga uppgifter behöver deltagande klubbar från Sverige "bara" stå för transport till och från Arlanda, mat på plats i Ryssland, visum (som i runda slängar kostar mellan 500 och 1 000 kronor per person) och deltagaravgiften som är 35 000 kronor. Flyg, hotell och transport i Ryssland står arrangören för.

Detta kan jämföras med när turneringen gick i Sandviken. Då var deltagaravgiften densamma, men klubbarna behövde själva stå för hotell- och transportkostnader. Ett World cup i Krasnojarsk, med stödet som arrangören nu erbjuder, skulle med andra ord inte bli en speciellt dyr historia jämfört med om turneringen var kvar i Sandviken.

Föreningen Svensk Elitbandys ligachef Per Selin går inte in på detaljer gällande arrangörens stöd till de inbjudna klubbarna, men skriver under på att det är ett "generöst erbjudande".

– Vilket är positivt för svenska klubbar som känner att de har möjlighet att åka. För bandyns skull är det otroligt positivt med World cup i Ryssland. Det är tveklöst ett stort intresse där, som gynnar bandyn som helhet, säger han.

– Ekonomin har varit en svår fråga, men i och med det här erbjudandet så kanske inte ekonomin är det avgörande nu. Det kan vara andra faktorer, som pandemin eller vårt tighta seriespel som nu blir.

Hur Edsbyn, Villa Lidköping, Hammarby och VSK ställer sig till inbjudningarna är i dagsläget oklart. I Edsbyn hålls ett styrelsemöte under tisdagskvällen.

– Det enda jag kan säga är att den här frågan kommer att lyftas då, säger ordföranden Lars Lindh, som tilltalas av erbjudandet från arrangören.

– Det gör jag absolut, men för det kan jag inte fatta beslutet själv.

VSK:s ordförande Gisela Stockhaus bekräftar att klubben har fått inbjudan till World cup.

"Men vi har inte tagit nåt beslut om deltagande än", skriver hon i ett sms.

Det finns en rad följdfrågor, men den mest väsentliga är om det blir tillåtet att resa dit över huvud taget.

I Villa avvaktar man också med besked. Klubbdirektören Jonas "Sparris" Johansson vill ha tydligare svar från arrangören innan beslut tas – bland annat i praktiska frågor som hur många ledare och spelare som får ingå i en trupp och hur många hotellnätter en klubb får på plats i Krasnojarsk.

– Det finns en rad följdfrågor, men den mest väsentliga är om det blir tillåtet att resa dit över huvud taget. Om jag får spekulera tror jag inte att UD öppnar upp till Ryssland innan årsskiftet, säger Johansson, som på torsdag ska ha möte med spelarna om deras inställning till att resa iväg i coronatider.

Trots erbjudandet från öst räknar Jonas Johansson med att World cup skulle kosta Villa mellan 150 000 och 200 000 kronor – enligt honom likvärdigt med ett World cup-år i Sandviken.

– Om vi hade fått det här erbjudandet ett normalår, då hade vi nog åkt, men nu är det inte ett normalår, säger Jonas Johansson.

Svenska cupen, som SAIK:s klubbchef Rafi Markarian använde som exempel tidigare, kostar totalt 25 000 kronor i deltagar- och startavgift. Medan arrangemanget av World cup kan ge skönt klirr i kassan är Svenska cupen att betrakta som ett nollsummespel, där avgifterna täcker kostnader och en check på 50 000 kronor till segrande lag.

Bandypuls har även sökt Hammarbys ordförande Anders Löfgren rörande deras inställning till World cup, som spelas 17-20 december.