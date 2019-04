Trots skolutredningens förslag om nedläggning – modul sätts in på Håsta skola: "Vi är väldigt trångbodda"

Våren 2018 besökte Arbetsmiljöverket Håsta skola, då det konstaterades brister när det gäller ljudnivå, luft och trånga lokaler. Därefter genomfördes vissa förändringar. Dels för utrymningsdörrar, dels för att minska ljudnivån från gymnastiksalen – men i väntan på skolstrukturutredningen gjordes inga fler åtgärder i det läget.

Läs mer: Ny utredning – sex skolor berörs i förslag om nedläggningar: "Något måste göras"

Men situationen är så pass allvarlig att lärandenämnden bedömer att det inte går att vänta längre, och en modul, en sorts barack med tillfälliga lokaler, ska sättas in på skolområdet till höstterminen.

– Kommunen har försökt gå ifrån att använda moduler, men i det här fallet var det så pass akut att det måste göras, för elevernas bästa, säger Jonas Holm, ordförande i lärandenämnden.

Modulen kommer att hyras in på två eller tre år, med möjlighet till ett års förlängning. En lösning som är kostsam för kommunen.

– Det är inget billigt alternativ att sätta in en modul, det kommer att kosta 275 000 kronor per år, plus moms. Men det måste göras för att eleverna ska få en bra arbetsmiljö, säger Jonas Holm.

Läs även: Skollokal fortsatt stängd på grund av dålig luft – förälder kritisk: ”Vi får inga svar”

På Håsta skola saknas både klassrum, kontor och grupprum, och enligt lärandenämndens arbetsutskott har skolan minst antal kvadratmeter per elev i hela kommunen. Inför skolstarten förra året fick ett antal elever som skulle ha gått på skolan i stället hänvisas till Västra skolan på grund av platsbrist.

För att kunna fortsätta verksamheten både arbetsmiljö- och kvalitetsmässigt ska en modul därför dockas ihop med matsals-, fritids- och gymnastiksalsbyggnaden från höstterminen 2019. Det innebär att skolan får två nya klassrum och tre mindre rum.

Göran Westling, rektor på Håsta skola sedan början av mars, är glad över beslutet.

– Oavsett vad skolstrukturutredningen säger så behövs det mer utrymme för eleverna. Vi är jätteglada över att det blir en lösning, för vi är väldigt trångbodda i dag. Vi har så gott som inga grupprum alls, och det innebär att elever får sitta andra utrymmen som egentligen inte är avsedda som arbetsrum. Man har fått trolla med knäna och det har lett till lösningar som är långt från det optimala, säger han.

Läs även: Återvänder till Hälsingland efter 38 år – som ny rektor på Håsta skola: "Skolan är bland det viktigaste vi har"