Auktionssommar kommer till Fränö och Stenegård: "Tror det blir ännu mer folk"

I Auktionssommar tävlar två lag per program om att göra de bästa köpen på en auktion med en viss summa pengar. Lagen utrustas med lika mycket pengar och under auktionens gång handlar det om att ropa in så värdefulla föremål som möjligt.

Sommarens inspelning sker på totalt åtta platser – bland annat i Fränö i Hudiksvalls kommun 11 juli och Stenegård i Järvsö 14 juli.

– I fjol slog vi publikrekord på flera auktioner runt om i landet och i år tror jag att det blir ännu mer folk. Så roligt! säger programledaren Sofia Rågenklint i ett pressmeddelande.