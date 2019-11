Åttondeklass från Hudiksvall bäst i landet – tog hem pris i entreprenörstävling

Redan i slutet av oktober stod det klart att de tre tjejerna var en av fem regionvinnare när tävlingen som arrangeras av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin avgjordes.

De prisades för sin lösning när det kommer till att packa hö i stallet.

– Vi har skapat en bättre lösning för att packa hö. En galge håller upp påsen som sitter direkt på vågen, så allt vägs direkt, berättade Liv Krantz efter tävlingen.

Under vecka 45 visade det sig att Line Skoglund, Soline Andersson och Liv Krantz också stod som nationell vinnare.

Som både regional och nationell vinnare får de totalt 30 000 kronor som går till klasskassan och de får även åka till Stockholm för ett studiebesök.

Prisutdelningen sker på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin senare i november. Totalt var det 200 skolklasser som deltog i tävlingen.

Juryns motivering:

Med miljö och hållbarhet i fokus har eleverna lyckats kombinera sitt stora fritidsintresse i stallet med företagande. De har identifierat ett problem i vardagen, hittat en marknad och på ett strukturerat sätt paketerat idén på ett visuellt och snyggt sätt med kunden i centrum. Juryn är mycket imponerad över det eleverna gjort under E-kampen och hur de resonerar kring lärdomarna om företagande och sitt eget entreprenörskap. Ett stort plus är att de vågat be om hjälp från sin omvärld för att både utveckla produkten och marknadsföra den.