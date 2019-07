Åttonde målet för Sebastian Koivisto Persson när Söderhamns FF slog Ope borta: "Satsar på tvåsiffrigt"

I 30 grader varmt och ingen vind spelades den första matchen i division 3 mellersta Norrland efter uppehållet. Söderhamn hade under förmiddagen rest till Jämtland för att möta jumbon Ope If som nyligen brutit med sina tränare och numera har några spelare ur laget som tränare.

– Varmt! Nej, men jävligt bra start efter uppehållet. Precis vad vi behöver. Vi visste att det skulle bli en tuff match eftersom Ope har sparkat tränarna och på så vis fått en nytändning precis som vi fick, säger Koivisto Persson.

Reds. amn. Ingen tränare fick sparken utan det var ett beslut som tränarna i Ope IF fattade tillsammans med klubben.

Matchen inleddes jämn och båda lagen hade några superlägen i första halvlek. Söderhamn hade två frisparkar precis utanför straffområdet men utan att hitta mål.

– Det var verkligen ingen lätt match, precis som vi hade förväntat oss men vi gör som vi ska i värmen och vi är nöjda med insatsen, tycker Koivisto Persson efter matchen.

Sebastian Koivisto Persson, som stod på sju mål inför dagens match, gjorde efter åtta spelade minuter i andra halvlek det förlösande första målet i matchen.

– Det var skönt att kunna spräcka nollan så vi kunde lugna ned oss lite, men matchen var en tuff sådan och så stor skillnad mellan lagen var det nog inte, säger Koivisto Persson.

I den 62 matchminuten klev Söderhamns Maytham Falah fram och dunkade in 0–2 målet i matchen. Efter det kunde Söderhamn backa hem, vilket gav Ope ett större bollinnehav och en del farliga lägen men utan resultat. Tre poäng till Söderhamn som nu lämnar den negativa kvalgränsen med en match mer spelad än Sund IF, som nästa vecka möter Alsens IF.

Hur mycket betydde den här vinsten för er?

– Sjukt mycket med tanke på att vi låg på negativt kval, jag vet inte exakt hur vi ligger till nu men lite klättrar vi i alla fall hoppas vi ligger ovanför nu.

Sebastian Koivisto Persson har skyttemässigt aldrig haft en sådan bra säsong siktar på att bli ännu bättre.

Hur många till mål för vi se?

– Jag har haft flyt och bra lagkamrater, men vi satsar på tvåsiffrigt, säger Koivisto Persson.