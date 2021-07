Artiklar vi minns: 20-åriga Elvira dog av ovanlig sjukdom – nu samlar ridklubben till minnesfond

Elvira var bara 19 år när hon drabbades av Ewings sarkom i skelettet. En ovanlig cancersjukdom som framförallt drabbar unga människor. Tidningen skrev om Elviras sjukdom i augusti 2020. Då tänkte hon bara på den dag som hon skulle bli frisk. Men så blev det inte. Elvira avled den 29 mars, hemma i Nansta, omgiven av sin familj och sina vänner.

Elvira var med och startat upp Nansta Sportryttarförning för några år sedan. När hon avled stod hennes hästvänner i föreningen lamslagna.

"Vi måste göra något för Elvira. Det är faktiskt så att hon är en av oss," sa en av Elviras klubbkamrater till sin mamma.

– Det var hennes första reaktion. Vi måste göra någonting, säger Catarina Denkert i Nansta Sportryttarförening.

Så Elviras klubbkamrater och vänner började fundera. Rätt snart kom de in på de små arrangemang föreningen brukar ha med öppen bana. Vid öppen bana får ekipagen anmäla sig och komma och hoppa en bana under tävlingsliknande former. Men det finns inga vinnare och inga förlorare, man rider bara för att man tycker det är kul.

– Det är på en lagom nivå, och en form som Elvira tyckte om. Hon ville rida för att det var kul, inte för att elitsatsa, säger Elviras pappa Per.

Elviras klubbkamrater föreslog att man kunde skänka alla pengar man fick in under helgen till Elviras minnesfond som Anna-Sigrid och Per Trané startat. Alla pengar från fonden oavkortat går till forskning kring cancersjukdomen sarkom.

– Det är jättefint att de tänker tanken, och genomför det, säger Per om Nanstas initiativ.

Catarina Denkert och Malin Norgren lade fram förslaget till föreningen som tyckte det var ett bra initiativ, och döpte evenemanget med helgens öppna bana till Ride for Elvira.

– Så att hon lever kvar och vi kan ha henne med oss hela tiden. Vi gör det för hennes skull, för att hon är med oss, säger Catarina Denkert, som kommer att ansvara för helgen tillsammans med Malin Norgren.

Föreningen kommer att sälja prisrosetter med hashtaggen Ride for Elvira.

– Så att man ska kunna ta med sig den hem och bli påmind om Elvira. Det är vårt sätt att bidra, säger Catarina Denkert som också berättar att man kommer att fortsätta anordna evenemang under hashtaggen Ride for Elvira, för att samla in pengar till hennes minnesfond.

Elvira begravdes i Forsa kyrka i fredags. Coronarestriktionerna gjorde att bara 20 personer fick närvara vid begravningen, men kyrkan höll öppet så att alla som ville fick möjlighet att gå in och ta farväl av Elvira. Och det var många.

– Det är nog den längsta begravningen man haft i Forsa kyrka, säger Elviras pappa Per.

På den vita kistan hade hennes vänner skrivit en sista hälsning. Förslaget kom från prästen i Forsa, Andreas Bernmyr.

– Han kände Elvira väl, och de hade en otroligt nära kontakt. Hon har ventilerat glädje och sorg med honom i många år, och under hennes sjukdomstid har han varit ett otroligt stöd för henne, säger Elviras mamma, Anna-Sigrid.

Elvira drömde om att bli sjuksköterska, för henne var det självklart att hon skulle jobba på onkologen, med barn som drabbats av cancer.

– Nu blev det inte så, men tack vare pengarna i fonden får Elvira ändå bidra på ett vis, säger Anna-Sigrid Trané.

Den här artikeln publicerades första gången den 6 maj 2021.

Man kan skänka pengar till Elviras minnesfond via swish 1231581446

Fakta: Ewings sarkom

När cancern utgår från kroppens stödjevävnader, till exempel skelett, brosk, bindväv eller muskler, kallas den för sarkom. Sarkom är ett gemensamt namn för elakartade tumörer. Sarkom är en jämförelsevis ovanlig tumörform.

Av drygt 54 000 cancerfall i Sverige år 2009 var 381 sarkom, det vill säga mindre än en procent.

Ewings sarkom är en tumör som kan uppträda både i och utanför skelettet. Tumören uppträder oftast hos ungdomar.

Vid Ewings sarkom är smärta ett vanligt första symtom.