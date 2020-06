Arkeologisk utredning i Nore: "Fynd visar att stenåldersboplatsen är större än vi trott"

Från att varit strålande solsken tidigare i veckan får länsmuseets arkeologer arbeta i tunga regnskurar under onsdagsförmiddagen.

– Det försvårar arbetet eftersom jorden vi silar blir så blöt och tung, berättar projektledaren och arkeologen Kerstin Westrin.

Hon står i den decimeterdjupa jordfåra som grävmaskinen dragit upp och gräver efter eventuella fynd. Utredningen sker på flera platser i Nore, men än så länge har ingen kolerakyrkogård hittats i buskagen.

– Tipset om kolerakyrkogården kom in muntligt från någon under 60-talet. Men våra undersökningar har inte hittat något som tyder på att den finns.

Länsmuseet gör dessutom en förundersökning kring de tips som kommer in. I det här fallet visar de gamla kyrkböckerna att endast en person i trakten dött av kolera under den del av 1800-talet som är aktuell, vilket gör en kolerakyrkogård osannolik. Just detta tips avfärdas därför, men även andra fornlämningar i området är av intresse.

– Tidigare har både stenåldersboplatser och kolningsgropar hittats i närheten, berättar Kerstin Westrin.

En arkeologisk utredning blir aktuell vid detaljplaneläggningar i ett område med misstänkta fornlämningar. Just denna utredning görs på begäran av länsstyrelsen i samband med en detaljplaneläggning för bostäder vid Norshagen. Utredningen sker i flera steg.

– Först sker en inventering okulärt, det vill säga ovan jord. Sedan genomförs ett sökschakt med markingrepp, berättar Kerstin Westrin.

Ett fornfynd kan påverka möjligheterna till byggnationer i området. Då krävs mer utförliga utgrävningar som kan bli kostsamma. Trots det ihållande regnet och den svårarbetade jorden har också arkeologerna gjort sitt första fynd för dagen.

– Vi har hittat bergartsavslag i form av skärvsten, förklarar Kerstin Westrin.

Hon visar upp en sten som, för det otränade ögat, ser ut som vilken sten som helst.

– Man kan avgöra att det är en skärvsten på hur stenen är bruten.

Det är dock inget fynd som är värt att ta med tillbaka till länsmuseet för vidare undersökning, men skärvstenen tyder på att den stenåldersboplatsen som arkeologerna tidigare haft kännedom om är större än vad man trott. Just detta fynd kommer dock troligen inte innebära några problem för kommunen, då det planeras ett naturområde utan byggnationer där.

På Riksantikvarieämbetets hemsida finns en karta över både bekräftade och potentiella fornlämningar i hela Sverige för allmänhetens beskådan. Bara i Ljusdals kommun finns tusentals olika fornlämningar registrerade.

– Det är ganska vanligt med sådana här utredningar. Vanligast är att de sker vid vägbyggen, berättar Kerstin Westrin.

Är det något fynd du gjort som du minns lite extra?

– Det skulle kanske vara när vi grävde upp en begravningsplats i Motala. Där hittade vi flera skallar från 5 000 år före vår tideräkning, vissa spetsade på pinnar. Otäckt såklart, men spännande!