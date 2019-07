Årets varmaste vecka – då kämpar 40 barn och ungdomar på i pingishallen

Under sommarens varmaste vecka har 40 barn och ungdomar tränat hårt i pingisarenan under årets upplaga av Suif Summer Camp. Dagarna har bestått av tuffa pass i värmen och svalkande bad på kvällarna.

– Jag tycker de har kämpat på jättebra utifrån förutsättningarna. Det har varit riktigt varmt både ute och här inne i hallen, säger Suif-spelaren Anthony Tran, som under veckan hjälpt till som ledare.