Årets skarvjakt blev en flopp – jägare efterlyser hjälp från allmänheten: "Folk kan vara med och bidra"

I år uppskattar länsstyrelsen Gävleborg att drygt 2 000 skarvbon finns i Söderhamn, vilket betyder ungefär 10 000 fåglar.

Under sommaren fick Söderhamns kommun tillstånd att jaga 500 av skarvarna för att skydda fiskpopulationen i skärgården. I ansökan ville man jaga i havsområdet utanför Sandarne samt i Söderhamnsfjärden och vissa havsvikar. Men när länsstyrelsen fattade sitt beslut så flyttades områdena längre in i vikarna, till områden med mer bebyggelse och båttrafik. Det gjorde det i stort sett omöjligt att jaga för kommunen.

Den sista augusti gick tillståndet ut och kommunen får i stället blicka framåt. Söderhamns kommun har överklagat länsstyrelsens beslut. Vad förvaltningsrätten säger påverkar nästa års ansökningar.

– Vad det gäller skyddsjakt så har vi samma inställning som tidigare, att komma längre ut i skärgården i stället för i vikarna. Hur vi gör det bygger lite på processen i förvaltningsrätten. Men skulle det dra ut på tiden så söker vi ändå, säger Andreas Håberg, miljö- och naturvårdshandläggare.

Inför nästa säsong är man väl förberedd. Med sig har man underlaget som togs fram under året. Först, redan tidigt under våren, ska man lämna in en ansökan om skrämselåtgärder för att begränsa att skarvarna tar fler öar i anspråk.

– Sen får vi se om viltvårdsområdena själv är aktiva och söker något. Vem som helst kan söka egentligen om det är ett större intresse därifrån. Nu har vi på kommunen hanterat det hittills, säger Andreas Håberg.

Kommunjägaren Janne Källström hoppas också på mer stöd från allmänheten. Han tycker inte att hela ansvaret för skarvarna ska falla på kommunen.

– Folk besitter kunskaper som man kan erbjuda. Det är många bäckar små så jag tycker att folk ska kunna vara med och bidra med. Det är lite konstigt att man tycker att kommunen äger frågan, säger han.

Han menar att kommunen har ett stort ansvar, men att den del av allmänheten som vill ha bort skarven också bör hjälpa till.

– Jägare finns det och de ställer upp, men det är inte alla som har båtar. Folk som har båtar kan ställa upp och åka ut. Varför ska jag göra det och inte de som faktiskt vill ha bort skarven? Jag tycker att båtklubbarna kan erbjuda sig och fråga vad vi behöver, säger Janne Källström.

Läs också: Engagerat möte om skarvfrågan i Söderhamn – nu ansöker kommunen om skyddsjakt

Han saknar också stöttning från Svenska jägarförbundet och Jägarnas riksförbund.

– Kommunen har gjort ett jättejobb. Det finns två stora jägarförbund men de lyser med sin frånvaro på kusten. Skarvgrejen har försvunnit från deras radar. Hade de varit lika mycket vikt i en skarv som i en älg hade det varit uppslutning, säger han.

Janne Källström ansvarade för jakten i Söderhamnsfjärden och inre Lötviken. I Midsommarfjärden och Norrfjärd var det Söderhamn VVO genom Roger Wannberg. Han var den som lyckades skjuta den enda skarven.

– Gränsen går nästan utifrån min stuga i Storsand så den fågeln sköt jag från bryggan när det var en lugn morgon med lite folk i farten, säger Roger Wannberg.

Skarven är en svårjagad fågel berättar han. De lär sig snabbt att undvika faran.

– Det är en ganska skygg fågel så de sitter på avstånd när man kommer med båt. För att jaga bör man sitta stilla på en ö men det går inte att sitta på så många ställen där jakten blev beviljad, och det var väldigt mycket bebyggelse omkring dem, säger Roger Wannberg.

Hade kommunen fått tillstånd för de områden de sökt för hade jakten kunnat se annorlunda ut.

– Jag tycker från länsstyrelsen sida att man beviljat något som man vet inte är genomförbart, säger Roger Wannberg.

I Ljusne var det Söderhamn Norrala VVO som jagade på det tillstånd som Ljusne sportfiskeklubb fått. Där fick 100 skarvar skjutas vid mynningen.

– Vi har i princip skjutit våra hundra, det blev 98 stycken. Ändå är det väl den berömda droppen i havet, säger Thomas Thyr, ordförande i Ljusne sportfiskeklubb.

Trots skyddsjakten så är Thomas Thyr tveksam om det gjort någon skillnad.

– Det är nästintill omöjligt att säga vad det gjort för något. Jag tror inte vi kommer märka av något, det är alldeles för mycket skarv, säger han.