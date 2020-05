Årets Piraten-pristagare: "För mig ska inte underhållning utesluta allvar "

– Det är väldigt omtumlande, och ett pris som man kanske skulle kunna drömma om – om man vågade, säger en glad Lina Wolff till TT efter tillkännagivandet, och fortsätter:

– Jag hamnar i ett stort och eminent sällskap som alla satt humorn i centrum.

Författaren, uppvuxen i skånska Hörby, debuterade 2009 med sin novellsamling "Många människor dör som du". 2016 fick hon både Svenska Dagbladets litteraturpris och Augustpriset, och förra året kom romanen "Köttets tid".

Under måndagen tillkännagav Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet att årets pris tilldelas Lina Wolff. Juryns anser att hon på kort tid med "sitt unika och modiga författarskap" har "vunnit kritikernas och läsarnas hjärtan såväl i Sverige som utomlands".

Wolffs böcker beskrivs i motiveringen som både "höglitterära såväl som burleska. Lika sensuella som de är brutala. Och sist men inte minst - mycket roliga".

Just humorn är något som Lina Wolff influeras av när det gäller Piraten.

– Det är ett förhållningssätt till underhållning som jag tänker mycket på i mitt eget skrivande, säger hon och fortsätter:

– Hur underhållande får man vara och fortfarande skriva en allvarlig text? För mig ska inte underhållning utesluta allvar – jag ser det som ett sätt att få till ett ännu större allvar.

Årets Piratenpris tillkännagavs under ovanliga former i Vollsjö – med anledning av coronaviruset avslöjades årets pristagare utan närvaro av publik eller medier. Planen är dock att som vanligt dela ut priset den 13 juli i Kivik under Piratendagen, enligt ett pressmeddelande från Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet.

Piratenpriset har delats ut sedan 1989 och i år har prissumman höjts till 150 000 kronor.

Sällskapet, som står bakom priset, bildades 1982 med förhoppningar om att rädda författaren Fritiof Nilssons barndomshem. Protesterna gav dessvärre aldrig resultat; stationshuset revs en tidig sommarmorgon 1983.

Enligt egen utsago är föreningen i dag Sveriges största litterära personsällskap med cirka 3 500 medlemmar.

Anna Karolina Eriksson/TT

Fakta: Om Lina Wolff

Född: 1973 i Skåne, uppväxt i Hörby.

Bott i Spanien under många år.

Arbetat som tolk i franska och italienska, träimportör samt med landsbygdsutveckling,

Karriär: Lina Wolff debuterade 2009 med novellsamlingen "Många människor dör som du". 2012 utkom "Bret Easton Ellis och de andra hundarna", för vilken hon tilldelades tidningen Vi:s litteraturpris.

För "De polyglotta älskarna" från 2016 fick hon både Svenska Dagbladets litteraturpris och Augustpriset. Förra året kom romanen "Köttets tid".

Fakta: Piratenpriset

Fritiof Nilsson Piraten (1895-1972) var advokat och författare. Han debuterade med "Bombi Bitt och jag" 1932.

Piratenpriset har delats ut sedan 1989 till kulturpersonligheter som har verkat i Fritiof Nilsson Piratens anda. Bland pristagarna finns Lars Molin, Viveca Lärn, Kristina Lugn och Gösta Ekman.

Det delas ut årligen och består i år av 150 000 kronor.

Pristagaren tillkännages vanligtvis vid det gamla pumphuset i Vollsjö i Skåne, men i år gjordes ett undantag med anledning av coronaepidemin. Själva priset delas ut i Kivik i samband med Piratendagen i juli.

Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet bildades 1982 med förhoppningar om att rädda författaren Fritiof Nilsson Piratens barndomshem.

Sällskapet arbetar för att främja intresse och forskning kring författaren.

Källa: Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet

Fakta: Piratpristagare

De tio senaste årens Piratenpristagare:

2019: Fredrik Backman

2018: Johan Glans

2017: Nisse Hellberg

2016: Viveca Lärn

2015: Lasse Åberg

2014: Gösta Ekman

2013: Claes Eriksson

2012: Leif GW Persson

2011: Katarina Mazetti

2010: Carin Mannheimer

2009: Torgny Lindgren

Källa: Fritiof Nilsson Piraten Sällskapet