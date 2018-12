Nytorp är sålt – så vill de nya ägarna driva hästfastigheten: "Måste ge lönsamhet"

Sedan Bollnäs kommunen lade ner sin gymnasieverksamhet på Nytorp har kommunen fortsatt driva stallet och ridhuset på området. I oktober lades fastigheten ut för försäljning med förhoppning om att få den såld innan årsskiftet.

Och så blev det.

– Vi har skrivit ett kontrakt på det, så vi ligger mellan kontrakt och tillträde, säger Per Molin, fastighetschef på Bollnäs kommun.

Den nya ägaren är Eskilssons Agrient AB, ett entreprenadföretag som bland annat jobbar med röjning efter vägarna och fastighetsskötsel för Bollnäs kommun och Bollnäs bostäder.

– Det blir en helt ny gren och en helt ny utmaning. Det finns förutsättningar, tror jag. Vi är lantbrukare i grunden, säger Claes Eskilsson.

Han driver bolaget tillsammans med Sten-Olof Eskilsson och berättar om planerna för Nytorp.

– Tanken är att det ska drivas vidare i en mer affärsinriktad form. Det måste ge lönsamhet, annars får vi hitta på andra saker. Det är en ganska flexibel fastighet. Den är inte fastbyggd med hästarna, säger Claes Eskilsson.

– Men vi måste få tillträde innan vi gör nånting, för det går inte att planera något innan dess. Det tar ett år att få en avstyckning nu, fortsätter han.

Under tiden som kommunen har ägt fastigheten har privatpersoner kunnat hyra in sig med sina hästar. En av hyresvärdarna är Nytorps hästgymnasium som har anmält intresse att hyra in sig även i fortsättningen.

– Det är ingenting som är klart, men jag antar att de fortsätter om vi kommer överens, säger Claes Eskilsson.

Fastigheten lades ut för två miljoner kronor och efter en budgivning landade prislappen på 3,5 miljoner kronor.

– Det var ett svårvärderat objekt, så vi ville inte ta i för högt i utgångspriset. Det visade sig att vi fick ut mer än vad vi trodde från början, så det gick bra, säger Per Molin.

Claes Eskilsson säger att det inte behövs göras så mycket med fastigheten, eftersom den är i så pass gott skick.

– Vi ska titta på ridbanan och se till att den blir i rätt skick, för det sas att det fanns brister där. Men det är rykten. Jag har inte hunnit titta än, säger han.