Använde falskt dokument i vårdnadstvist – får böter och villkorlig dom

En kvinna i Hudiksvalls kommun får en villkorlig dom och dagsböter för brukande av falsk urkund. Enligt åklagaren ska hon ha använt falska dokument som lämnats in i samband med en pågående vårdnadstvist. Det handlar dels om ett falskt intyg som påstås ha utfärdats av en tandläkare, dels om ett falskt dokument där socialtjänsten påståtts gett vårdnaden om barnen till kvinnan. Utöver detta ska kvinnan ha lämnat in en flyttanmälan till folkbokföringen där namnteckningen från barnens far hade förfalskats.

Kvinnan får nu ett strafföreläggande med en villkorlig dom, samt 60 dagsböter à 100 kronor.