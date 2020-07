Anton Swärdhagen: Lill-Babs har alltid gått vid min sida

Jag föddes den 9 mars och redan då blev mitt liv för alltid sammanflätat med en av Sveriges mest uppskattade artister – Järvsödottern Barbro Svensson, allas vår Lill-Babs. Tyvärr förenades vi inte som i en Hollywood-film, alltså hittade varandra bortom åldersskillnaden och mot alla odds blev livslånga vänner.

Det var det rapparen Petter som fick göra, efter att de båda medverkat i den första säsongen av tv-programmet Så mycket bättre 2010. Min och Lill-Babs koppling går enbart ut på att hon också föddes den 9 mars, fast 50 år tidigare. Jag har alltså under hela mitt liv vetat exakt hur gammal Lill-Babs varit, på dagen. Nu kanske inte det är en vidare applicerbar kunskap i de flesta situationer, men det är i alla fall ingen dussinkändis jag ingått denna symbios med.

En gång satt jag med ett kompisgäng i Stockholm när någon började prata om Lill-Babs. Jag höll andan och undrade om stunden jag var menad för skulle komma. Mycket riktigt tänkte någon plötsligt rakt ut: "hon måste vara rätt gammal nu, va?" Utan att tveka svarade jag hennes exakta ålder och väntade in de imponerade minerna. Men tyvärr försvann min kommentar i sorlet av alla andras spontana gissningar och när någon hade googlat mindes bara jag vem som var den enda som hade haft rätt hela tiden.

För inte så länge sedan botaniserade jag bland de bortglömda pärlorna i Svt plays öppna arkiv för att tipsa om bra Hälsingekultur. Där snubblade jag över den halvtimmeslånga dokumentären Lill-Babs - ett porträtt som följer med henne under några dagar på jobbet samt när hon kommer hem till Järvsö efter en turné.

När dokumentären spelades in 1971 hade hon redan varit i offentligheten i över 15 år; hon spelade in landsplågan "Är du kär i mig ännu Klas-Göran" 1959, representerade Sverige i Eurovision song contest 1961, hade haft flera krogshower och folkparksturnéer samt skrivit autografer till The Beatles.

Men det hon pratar om framför kamerorna är inte sina bedrifter utan hur tacksam hon är över att fortfarande få arbeta i underhållningsbranschen. Hon är 32 år gammal och skulle fortsätta att underhålla landet i nästan fem decennier till. För det var så Lill-Babs såg sig – som en underhållare. I låtarna hon sjöng tyckte hon att texten var viktigare än musiken, för det var inte genom melodin hon kunde visa sin bredd. "Det är inte därför jag är känd, för att jag har en fin sångröst" säger hon helt utan att verka bitter. Hon förklarar att det är denna bredd som är hennes styrka: "Jag kan ju ingenting perfekt", men det var inte heller poängen.

Hon framstår hela tiden som både folklig och vänlig. Ständigt avväpnande och ständigt rolig. Hon är kvick på att driva med sig själv, hon vrider ansiktet i grimaser, förställer rösten och lockar fram skratt medan hon kammar sig eller övar på manus. När hon vid ett tillfälle skriver autografer åt några förväntansfulla flickor skämtar hon om att de förmodligen samlar ihop ett helt gäng av hennes namnteckningar för att byta tio Lill-Babs mot en Siw Malmqvist. Det bestående intrycket från alla som berättar om henne är att ingen har något ont att säga, inte ens exmaken Lasse Berghagen.

Under påskhelgen 1999 skulle min morfar fylla 70 år. Han hade alltid beundrat Lill-Babs och genom en lyckträff lyckades min mamma få tag på hennes telefonnummer genom gemensamma bekanta. Hon chansade och ringde. Frågan var om hon råkade vara hemma i Järvsö just då och dessutom kunde tänka sig att komma förbi Vallsta och sjunga en sång efter kaffet.

Barbro Svensson tackade ja och släpptes i hemlighet in genom köksingången till Vilan i Orbaden för att snabbt repa ihop sig med en lokal dragspelare. Sedan klev hon ut och levererade "Är du kär i mig ännu Carl-Johan" till en oerhört förvånad morfar med samma namn. En röd ros och en kram senare var hon borta men morfar skulle aldrig sluta prata om den bästa födelsedagspresenten han någonsin fått.