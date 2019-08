Äntligen SM-guld till Feben Tewelde – här är Hälsinglands alla medaljörer: "Varit mitt mål hela tiden"

Feben Tewelde har tidigare tagit två medaljer, ett brons och ett silver, i spjut under junior–SM. Hon åkte också till Göteborg som en förhandsfavoriterna i F19-klassen.

– Det var en väldigt spännande tävling. I början var det många som kastade runt 42-43 meter och då blev jag lite nervös, säger 18-åringen från Ljusdal som tävlar för Järvsö IF.

I det femte av totalt sex omgångar låg Tewelde på andraplats i tävlingen. Men då slog hon till med sitt bästa kast någonsin. Spjutet landade på 44.46, vilket är ett nytt personligt rekord och som innebar att hon övertog ledningen.

– Det var inte det perfekta kastet, men ett helt okey sådant. Det har varit mitt mål hela tiden att ta ett SM-guld. Och det var jättekul. Jag är nöjd och glad. Nu vill jag bara hem och fira med min familj och mina vänner, säger säger Feben Tewelde som nästa år bland annat siktar på att bli uttagen till lag-EM.

Tvåa i tävlingen blev Erika Wärff från Malmö med 43.67.

Läs mer: Feben Fewelde tog brons på sitt första SM

Otto Sundell från Söderhamns IF siktade också på att ta hem guldet i P19-klassen och var en av tre tävlande som hade kastat över 60 meter inför tävlingen. Och han svarade också upp till sina högt ställda förväntningar även om det inte riktigt räckte ända fram. I sitt andra kast i finalen landade spjutet 63,24, vilket är nytt personbästa för talangen från Söderhamns IF. Fram till guldet fattas en meter och 51 centimeter när förhandsfavoriten Carl Widenholm från Hellas FK vann med längden 64,75.

Läs mer: Spjuttalangen om mötet med världsstjärnan – och guldjakten på SM

Otto Sundells silverkast går att se i spelaren nedan

Strands IF:s båda sprintlöften, Viktor Thor och William Thor, tog sig med lätthet vidare både från försöken och semifinalen på 100 meter i klassen P19. I finalen gick det undan och Viktor Thor satte nytt personligt rekord med 10.79. Det räckte till en silvermedalj ynka tre hundradelar efter segraren Vidar Stenqvist från Täby. William Thor var i sin tur endast fyra hundradelar från en bronspeng, men nådde inte riktigt fram till Malmös Caleb Conable.

Läs mer: Nytt personbästa för bröderna Thor i Sundsvall – trots en snubblig start

Finalen på 100 meter går att se i spelaren nedan

Nikki Sjöberg från Bollnäs FIK hade inte haft de bästa förutsättningarna i uppladdningen inför mästerskapet. I november drog hon av korsbandet och är fortfarande inte helt återställd. Men den 21-åriga sprintern kunde ändå glädja sig åt två medaljer under JSM som avgjordes på Slottsskogsvallen i Göteborg under tre dagar. I fredags sprang hon in som trea i finalen på 100 meter med tiden 11.86 – sex hundradelar från silvret och ytterligare fyra från segraren Maja Almgren från Visby. Två dagar senare blev det ytterligare en medalj på 200 meter. Sjöberg var trea i finalen på 24.64. Irene Ekelund från Spårvägen vann på tiden 24.01.

Läs mer: Karriären har sinkats – men nu ska Bollnäs sprinttalang ta nästa kliv

I övrigt kan nämnas att Malin Persson från Bollnäs FIK kom femma på 800 meter i äldsta juniorklassen. Hon var nästan två sekunder efter ettan Elin Brink från Mölndal som vann på 2.15.76.