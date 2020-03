Antalet varsel i länet påminner om finanskrisen: "Delar av arbetsmarknaden har upphört att existera"

Läs också: Tuffa tider för taxibolagen – tvingas varsla hälften av personalen: "Bara blöder pengar just nu"

Under mars månad har hittills över 18 000 personer varslats om uppsägning i Sverige. 14 000 av dem under en enda vecka. Enligt Arbetsförmedlingen är varseltakten nu högre än under finanskrisen 2008.

Hårdast drabbad är Stockholmsregionen. Men även i Gävleborg är antalet varsel redan nu uppseendeväckande hög.

Enligt den officiella statistiken varslades 178 personer i länet om uppsägning under de tre första veckorna i mars. Vilket kan jämföras med noll varsel under hela februari.

Men i själva verket är de fler än så, eftersom statistiken bygger på vilket län företaget har sitt säte i.

– Den verkliga siffran för Gävleborg är 260 personer, säger Gabriella Persson Turdell, arbetsförmedlingschef i Gävleborg.

Och då räknas bara företag som vill säga upp minst fem anställda in. Det är nämligen bara de som måste meddela varsel till Arbetsförmedlingen.

Vilka företag som varslat får Arbetsförmedlingen av sekretesskäl inte säga. Men enligt Gabriella Persson Turdell är Gästrikland hårdare drabbat än Hälsingland och det är framförallt inom besöksnäringen som det hittills har varslats.

– Vi är som resten av landet. Det är hotell, restaurang och transportbranschen som drabbats hårdast hittills.

Vad tror ni på Arbetsförmedlingen om den närmsta framtiden?

– I första läget handlar det om virusbekämpningen. De beslut man tar där kommer att påverka varsel och arbetslöshet så är det ju. Nästa bransch som drabbas är handeln och det har börjat komma varsel från företag som inte får in tillräckligt med material för att producera på grund av stängda gränser och liknande.

Under måndagen drog riksmedia flera liknelser till finanskrisen. Gabriella Persson Turdell håller delvis med.

– Sett till volymer är det är väldigt likt finanskrisen. Delar av arbetsmarknaden har upphört att existera. Det som skiljer nu från då är att vissa delar av arbetsmarknaden fortfarande rullar på för fullt och har stor efterfrågan på arbetskraft. Så man måste vara lite nyanserad och inse att det inte är nattsvart överallt, säger Gabriella Persson Turdell.

Viktigt att påpeka är att varsel inte är samma sak som att folk verkligen blivit uppsagda. Det är en förvarning om att arbetsgivaren har för avsikt att ta bort ett antal tjänster och ska meddelas minst två månader innan uppsägningarna äger rum.

Har du någon uppfattning om hur många som verkligen blivit av med jobbet hittills?

– Det är svårt att säga säkert innan vår månadsstatistiken för mars är klar. Men vi ser definitivt en ökning av arbetslösheten och har betydligt många fler nyinskrivna nu jämfört med samma tid i fjol, säger Gabriella Persson Turdell.