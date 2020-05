Antalet avlidna stiger i spåren av corona – men stora regionala skillnader

Vecka 15 dog 2 505 personer (358 personer per dag). Det är närmare 150 fler döda än de näst högst uppmätta dödstalen under en vecka, som var 2 364 döda under vecka 1 år 2000.

På plats tre och fyra ligger veckorna 14 och 16 i år, med 2 354 respektive 2 310 döda.

Under vecka 14 började man märka att antalet döda steg, främst i storstadsregionerna. För Stockholm rapporterades totalt 584 dödsfall för vecka 14 i år, vilket är betydligt högre än genomsnittet för 2015–2019 som var 313 dödsfall. Även i Södermanland var skillnaden tydlig, med 103 inrapporterade dödsfall jämfört med i genomsnitt 57 dödsfall i veckan för åren 2015–2019.

– Det är en ganska stor ökning av antalet döda under främst vecka 14 som sammanfaller med utbrottet av coronavirus. Antalet döda ökar också under en period när antalet döda vanligtvis börjar sjunka, säger Tomas Johansson på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd. Men det är ganska stora regionala skillnader. I många län ser man inte alls någon covid-19 effekt ännu.

Till de regionerna verkar Gävleborg höra, där medelvärdet av antalet dödsfall under vecka 14 är mindre än tidigare år.

Uppgången kommer under ett år då det tidigare varit relativt låga dödstal under de första tre månaderna. Totalt rapporterades det 2020 in 23 680 dödsfall i januari till mars vilket är det näst lägsta dödstalet för årets tre första månader sedan 2015. Bara 2019 rapporterades färre dödsfall, 23 038, under januari till mars.

Vecka 15 kom toppnoteringen med 2 539 dödsfall. Det är det högsta antalet döda under en vecka som rapporterats på hela 2000-talet.

Vecka 16 rapporterades 2 442 dödsfall i Sverige. Vecka 17 var det 1 985 fall.

– Det rör sig dock om preliminär statistik. Den kommer med all sannolikhet att revideras uppåt, säger Linus Garp, utredare på SCB:s enhet för statistik om befolkning och ekonomisk välfärd.

I Stockholms län, som varit bland de hårdast drabbade av covid-19, ser kurvan nu ut att vika nedåt något. Under vecka 16 inrapporterades där 659 dödsfall, vilket är 115 dödsfall färre än under vecka 15.

Medelvärde dödsfall per vecka i Gävleborg

Siffrorna i första tabellen avser antal döda per vecka i genomsnitt under åren 2015–2019. Andra tabellen avser antal döda vecka för vecka 2020

År 2015–2019

Vecka 1: 43

Vecka 2: 76

Vecka 3: 65

Vecka 4: 70

Vecka 5: 66

Vecka 6: 68

Vecka 7: 65

Vecka 8: 63

Vecka 9: 70

Vecka 10: 71

Vecka 11: 69

Vecka 12: 60

Vecka 13: 69

Vecka 14: 65

År 2020 januari–april

Vecka 1: 36

Vecka 2: 69

Vecka 3: 58

Vecka 4: 77

Vecka 5: 68

Vecka 6: 65

Vecka 7: 53

Vecka 8: 51

Vecka 9: 53

Vecka 10: 55

Vecka 11: 63

Vecka 12: 63

Vecka 13: 53

Vecka 14: 51

Rapporterade antal dödsfall i länet de tre senaste åren

Siffran från år 2020 avser perioden fram till och med april. Statistiken är preliminär.

Bollnäs

År 2018: 300

År 2019: 312

År 2020: 111

Hudiksvall

År 2018: 418

År 2019: 411

År 2020: 133

Söderhamn

År 2018: 321

År 2019: 356

År 2020: 116

Ljusdal

År 2018: 224

År 2019: 236

År 2020: 79

Nordanstig

År 2018: 120

År 2019: 116

År 2020: 49

Ovanåker

År 2018: 141

År 2019: 133

År 2020: 44