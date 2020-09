Ännu inte klart för Bollnäs – trots poäng borta mot topplaget

Bollnäs tränare visste inte vilket ben han skulle stå på efteråt. Å ena sidan en poäng på bortaplan mot tabelltvåan Strömsberg. Å andra sidan betyder det oavgjorda resultatet att kontraktet i division 3 södra Norrland ännu inte är helt klart.

– Det är lite både och. Det var en viktig poäng ändå med tanke på var vi ligger någonstans. Lagen bakom oss i tabellen har börjat ta poäng. Samtidigt går det inte att komma ifrån att vi var med och nosade på en trea också, säger Magnus Jonsson.

Hur upplevde du matchen?

– Vi tvingades ändra om när både Hannes (Enander) och Hamode (Hussein) var skadad respektive sjuk. Det blev även några skador under matchens gång och det gjorde att vi återigen fick flytta om lite. Men ersättarna som kom in gjorde det jättebra och rättade sig snabbt in i det vi måste göra på planen.

Efter mållösa första 45 minuter tog Bollnäs ledningen tidigt i den andra halvleken. Yakub Ahmed satte dit bollen och för förarbetet stod Ibrahim Hussein. Men nästan omgående kvitterade hemmalagets Daniel Käll på en nick efter en frispark.

– Vi mötte ett fysiskt tungt lag som bara matade långa bollar. Vi fick kontroll över bollinnehavet ibland och kunde då ställa om mot deras tröga backlinje. På det stora hela är vi ganska nöjda ändå. Det var ett rättvist resultat.

Det ger följande tabelläge med två omgångar kvar att spela: Tvåa på kvalplats är Strömsberg med 19 poäng, sexa är Bollnäs med 14 poäng och med tre poäng till godo till Heby på negativ kvalplats. Nästa gång möts de båda lagen.

– Vi har en skaplig målskillnad, men det är inte helt klart om man tittar nedåt. Och återigen blir det en så kallad finalmatch nu på lördag, säger Magnus Jonsson.

MATCHFAKTA

Division 3 södra Norrland

Strömsberg–Bollnäs 1–1 (0–0)

Målen: 0–1 (50) Yakub Ahmed, 1–1 (56) Daniel Käll.

Domare: Petter Kvist, Västerås.

Publik: 50.