Annorlunda julbord för restaurangerna – digitala presentationer och take away: "Kan inte bara vänta"

– Man känner sig lite som han i filmen Sällskapsresan SOS, han som byter keps hela tiden, skrattar Emil Oldmark, kock och delägare av Ystegårn, som precis är på väg ut till bilen för att köra ut mat till kunder.

Den känslan illustrerar nog rätt bra situationen för flera av de lokala restaurangerna det här året. Tänket kring det traditionella julbordet, som brukat dra in en stor del av årets pengar i branschen, har i år behövts ändras på grund av pandemin.

Julmiddagarna som Josefin Mörk på Ystegårn berättade om i vår tidigare intervju fick ställas in, innan smittspridningen tog riktig fart. Då planerade de i stället jultallrikar och julmeny på dagtid, utkörning och take away.

– Rent ekonomiskt, jämfört med december förra året, har vi väl tappat 60 procent i restaurangen. Det riktiga eldprovet för oss, och för många i den här branschen, det kommer i januari, februari. Den miljon man kanske har i buffert efter december för att klara lågsäsongen, kommer man nog inte ha i år, befarar Emil Oldmark.

Ystegården lanserade en julkasse i år, och den blev så populär att de fick stoppa beställningarna för att hinna med.

– Vi är inte en så stor restaurang, vi får inte plats med mer mat i köket.

Det är ett helt nytt sätt att jobba, säger Emil Oldmark.

– Man måste tänka om ifall man ska överleva. Vi kan inte bara vänta på att det ska bli bättre.

Och Henrik Rugolo, verksamhetsansvarig på Frägsta Hälsingegård håller med.

– Take away, det är ju något vi aldrig gjort förr. Vi har alltid tänkt att folk skulle besöka oss på gården. Men vi började med det i påskas. Vi såg att det hände ingenting, vi måste få in pengar!

Take away har ju fördelen att man inte har samma kostnader för personal till dukning, servering, disk, tvättning av dukar och så vidare, som om folk äter på plats, säger Henrik Rugolo.

– Man får balansera det mot den lägre intäkten.

När det blev dags för julbord ville Henrik Rugolo hitta på något annorlunda och sticka ut lite.

– För att kunna förflytta det koncept som vi har på Frägsta, där jag presenterar maten vid bordet, så gjorde jag istället en videopresentation på varje del av måltiden. Man får en QR-kod med sig, skannar in den hemma, så berättar jag och presenterar rätterna.

Även Henrik Rugolo uppskattar att man utslaget på hela året kanske har ett 60-procentigt bortfall.

– Men jag är inte en sån typ av person som ger upp. När jag får utmaningar, då vänder jag på steken och tänker nytt. Man får hela tiden tänka "Vad ska jag hitta på härnäst" för att dra in pengar och få det att snurra.