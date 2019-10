Annika Östberg tränar hundar med speciell metod – hunden behöver bli psykiskt trött

På handduken i köket står det "Inget hus blir ett hem utan en hund" och Annikas t-shirt är prydd med hundar.

– Jag har alltid gillat hundar sedan jag var barn, men då bodde jag i ett hyreshus, så det gick inte så bra att ha hund där.

Hos Annika Östberg bor nu Tasha och Ebba som båda är av rasen golden retriever.

Historien börjar när Annika Östberg ansökte om att bli benådad 2004 efter att ha suttit i amerikanskt fängelse i 23 år. Domstolens beslut blev att inte bevilja hennes ansökan.

– Jag var verkligen deprimerad efter det domstolsbeslutet.

I det överfulla fängelset satt vid den tiden 3 000 fångar. Annika Östberg såg ett anslag där fångarna kunde ansöka om att få vara med i ett projekt, som gick ut på att träna hundar. Bara 20 personer skulle väljas ut för att delta.

– Jag sökte men trodde nog att jag inte hade någon större chans eftersom det var så många i fängelset.

Till hennes förvåning och glädje blev hon utvald att delta. Hundarna skulle tränas att bli terapihundar eller assistanshundar till personer med funktionsnedsättning.

– Vi fick lära oss det som kallas klicker-metoden. När hunden gör rätt, trycker man på en liten dosa som ger ifrån sig ett klick.

Klicket är ett mer direkt sätt att berömma hunden än med rösten.

– Metoden skapar en fantastisk kontakt med hunden och den är rolig för alla inblandade. Det finns inget negativt för hunden med klicker-träning, säger Annika Östberg.

Metoden ger också hjärngympa för hunden.

– En hund behöver inte bara bli fysiskt trött utan även psykiskt.

I fängelset bodde hundarna med fångarna mellan sex till nio månader, under tiden de tränades.

- De var lite av en sensation inne i fängelset. Du vet när man ser en stenhård tuff medfånge plötsligt klappa och gosa med en valp och tvärt bli en helt annan person än den man tidigare sett.

Totalt tränade Annika Östberg 14 hundar i fängelset.

Annika blev överflyttad till till Sverige 2009 och fick vara de sista 14 månaderna på sitt straff på Basta Arbetskooperativ i Nykvarn. På anstalten fanns ett hunddagis.

– Det första jag gjorde var att ta med mig en hund och gå ut i skogen. Där satte jag mig ner och bara lyssnade på alla ljud.

När Annika Östberg blev frigiven 2011 skaffade hon sig en egen hund och flyttade till Bergvik.

Nu har hon kurser med klicker-träning för hundar genom Söderhamns kennelklubb.

– Klicker-träning är inte så känt i Sverige och jag hoppas att det blir ett större intresse för det.

Hemma i sitt kök visar hon hur hur klicker-träning fungerar. Hon säger "sitt" till sina hundar och så fort de sätter sig klickar hon med dosan i handen och hundarna får lite godis som belöning

Pudlar tycker Annika Östberg är svårast att träna.

– De är för smarta och tänker alltid "what's in it for me" hela tiden.

Nu hoppas Annika Östberg att fler upptäcker hur kul det är med klicker-träning.