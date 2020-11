Anna Angela är veckans Hej hälsing: "Sågen i Lilltjära är bästa utflyktsmålet!"

Namn: Anna Angela Åhman.

Ålder: 34 år.

Yrke: Musiker, låtskrivare, producent, arrangör och artist.

Bor: Lilltjära, Kilafors.

Aktuell: Släpper idag singeln ”Ingen stannar”, tagen från Raketens kommande debutskiva och imorgon lördag spelar hon i Bollnäs Kulturhus.

Vi frågar – Anna svarar:

Hälsinglands bästa utflyktsmål: Sågen i Lilltjära!

Symbolen för Hälsingland borde vara: Ett perfekt-tecken, ni vet, prima.

Bästa matställe i Hälsingland: Hemma.

Mitt senaste inköp: Tre vänners veganglass med kolasås och nötter.

Min superkraft: Att lyssna.

Min vanligaste dagdröm: Att jag är utomhus.

Min största kunskapslucka: Schlagerfestivalen.

Person jag beundrar: Karl Jonas Winqvist som driver indiebolaget Sing A Song Fighter, en sann musikkämpe.

Senast gnolat: How will I know med Whitney Houston.

Linjerat eller rutat papper, eller blankt? Blankt alla gånger.

Den här historiska händelsen skulle jag vilja vara med om: Inspelningen av Stolthet & Fördom av BBC 1995.

Vill du resa bakåt eller framåt i tiden?: Hehe lika illa, lika bra. Jag stannar här.

Mitt favoritplagg: Ridbyxor.

Jag är en sån som: Garvar rätt starkt då och då, om jag har tur, och i övrigt är rätt tyst.

Bästa ljudet: När min katt spinner.

Min favoritpryl i köket: Nya kaffekvarnen!

Favoritverktyg: Bestick.

Det äldsta föremål jag äger: Antingen mitt bönhus eller en bibel som följde med.

Då förvånade jag mig själv: När jag skaffade en old english bulldog, som levt som vildhund till hon var 7 månader.

Så förhåller jag mig till min ålder: Roat eller omärkbart.

Om jag vann 17 000 kronor: Lagar bilen eller slår på stort och köper ett instrument för första gången på 15 år.

Min bästa gå bort-present: Åh gud jag minns knappt, detta karantänåret 2020, men något jag tror de gillar? Min kompis Lalle skulle uppskatta en påse Ahlgrens bilar.

Då är jag som snyggast: När jag gör något jag älskar.

Senast lästa bok: Gå genom väggar av Marina Abramovic.

Min favoritfilm: Call me by your name.

Bästa tv-program: Comedians in cars getting coffee med Jerry Seinfeld.

Jag hejar på: Östersunds FK så klart!

Det ska jag ha som valspråk när jag blir regent: Gör om, gör rätt.

Min hobby: Byggnadsvård, haha.

Min bästa doft: Kaffe.

Mitt senaste sms: ”Vad rörigt det är nu hela tiden <3”

Min kändaste kompis: Säger min bästis och Delsbotös Lisabi Fridell, som vann en Guldbagge i år för bästa foto!!

Det närmaste jag kommit att dö: När jag spelade in musikvideon till Mer & mer.

Min favoritapp på telefonen: Spotify.

Senaste gången jag bad om en autograf: Av författaren till Trädgårdsmyller – Insekter som hjälper dig att odla.

Min största beundrare: Kanske de två männen som ville bli groupies efter min konsert på TAK i Sthlm.

Filmen om mitt liv skulle heta: Anna Angela.

Om jag skulle ställa en bra fråga till mig själv: Vad ska du göra nu?

Och svaret: Vila.

Det vet nästan ingen om mig: Mina tangentbordsskills, det vill säga förmågan att skriva snabbare än vinden. Kommer av att jag lärde mig på skrivmaskin när jag var skitliten.

Det gör jag i kväll: Firar singelsläppet!

Därför att: Det är hög tid!

