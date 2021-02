Ankerståls Ironman-dröm krossades: "Det jag höll på med var helt sjukt"

En annorlunda resa onekligen för Tom Ankerstål. För när den, som han beskriver själv, lite smått överviktiga fotbollsmålvakten i division 6-laget Tallåsens IF gick på Slottegymnasiet i Ljusdal så tog han sig an en rejäl utmaning med sitt avslutande projektarbete i årskurs 3. Han skulle åka Vasaloppet, de nio milen mellan Sälen och Mora, en gång och det under tio timmar. En rejäl utmaning med tanke på att han aldrig stått på ett par längdskidor tidigare.

– Jag visste inte då vad jag pratade om. Jag hade noll referenser vad gällde Vasaloppet, vad som krävdes, vilken utrustning som behövdes, hur mycket man måste träna och hur min fysiska status var? Jag började absolut från noll, berättar Tom.

Under sommaren 2007 sågs Tom på rullskidor både här och där, till exempel när han spände på sig rullskidorna hemma i Bäckan och åkte till Ramsjö och kollade på fotboll, en tur på sex mil. När vintern sedan kom hade han ett par långlopp i benen och hade seedat upp sig i startleden och kom till målet på plats 923 med tiden fem timmar och 23 minuter. En prestation absolut.

All träning hade gett resultat och placeringen gav blodad tand. Året därpå blev han 82:a och året efter det 81:a.

Tom vann Tiger Balsam cup 2012 – en cup där flera lopp ingick, bland annat Harsa Ski Marathon – med en prischeck på 50 000 kronor. Han åkte bra i Harsa Ski Marathon i tufft motstånd några gånger och målsättningen ändrades till att nån gång bli bland de femtio första i Vasaloppet eftersom han i flera lopp matchade åkare som placerade sig kring 30:e plats.

Inför säsongen 2014 bytte han klubb till satsande Rehns BK i Bollnäs.

Sen satte ett diskbråck käppar i hjulet 2015, det plus att Ski Classics (långloppscupen) föddes och det betydde att många långloppsåkare i stort sett kunde livnära sig på skidåkning via sina långloppsteam. Konkurrensen blev för tuff. Han insåg att han inte skulle komma längre som skidåkare eftersom han dels jobbade heltid och hade familj och dels att de 30-40 bästa i Vasaloppet var så kallade teamåkare med bra ekonomisk ersättning. Dessutom blev vintrarna i Hälsingland snöfattiga och det var till att leta upp snö för att träna.

Tom Ankerstål gillade att träna och bestämde sig under eftervintern 2017 för att helt byta spår och ge sig på triathlon istället. Han hade kollat en del på sporten och triatleter inspirerade honom. Och med triathlon, då hade han träningen utanför dörren. Ja, förutom simningen då, och målet där var att kvala in till Ironman (VM) på Hawaii inom loppet av fem år.

Det här beslutet betydde att Tom Ankerstål nu tränade ännu mer än tidigare. Cykelpassen gick till en början från hemmet i Tallåsen, via Färila, Kårböle, Los, Korskrogen och hem. Väl hemma bytte han skor och sprang ett varv runt Växnan. 15 mil cykel och 15 kilometer löpning.

Den här cykelturen utökades (fem mil) sedan till bli än längre, Tallåsen, Färila, Öjung, Edsbyn, Bollnäs och hem. Plus den obligatoriska löprundan. Ett träningspass som tog 7-8 timmar att genomföra. Dessutom skulle simning också läggas till och eftersom han var en dålig simmare åkte han flera gånger i veckan till Bollnäs för att träna det. Det blev uppstigning strax efter fyra på morgonen för att hinna med.

Jag hade kommit fram till att det jag höll på med var helt sjukt, jag var helt i min egen lilla bubbla. Min kropp hade gått in i sparläge, jag sov dåligt, blev yr när jag reste mig upp, fick frossa när jag åt, tappade glädje och skratt.

– Det var väl nånstans här som mina ätstörningar började. Jag gick snabbt ner i vikt och märkte att jag blev en mycket bättre löpare. Jag sprang, till exempel, milen två minuter snabbare. Ett kilo till då skulle det gå ännu fortare, ja, det började spåra ur fullständigt. Jag köpte en köksvåg, vägde allt jag åt, valde bort "felaktig" kost. Kolhydraterna först, äggulan, majs, ost, frukt. Till slut gick det så långt att jag köpte minikeso istället för vanlig keso, då sparade jag 30 kcal per 100 gram, säger han och fortsätter:

– Jag hade hundra koll på allt jag stoppade i mig. I det här skedet vägde jag kring 70 kilo och hade anmält mig till Stockholm Marathon våren 2018. Jag sprang ett lopp hemma i Ljusdal nån månad innan och tyckte att det gick väldigt tungt, då vägde jag 70,1 kilo. Jag intalade mig själv att jag åker inte till Stockholm och springer om jag väger så mycket. Då blev det sträng diet, jag vägde 67 kilo när jag startade i maran och blev 52:a i loppet. Tiden var 2.52 och själv menar jag att det var det bästa jag gjort idrottsmässigt sett. Jag var fit, hade magrutor, var snabb, det var en härlig känsla.

Men tre månader senare sa det stopp.

Det var den 28 augusti för att vara exakt och efter att han varit på Älvvallen och sprungit sitt livs bästa intervallpass. Kroppen och hjärnan orkade inte stå emot hungern längre.

– Jag hade kommit fram till att det jag höll på med var helt sjukt, jag var helt i min egen lilla bubbla. Min kropp hade gått in i sparläge, jag sov dåligt, blev yr när jag reste mig upp, fick frossa när jag åt, tappade glädje och skratt. Jag hade varit konstant hungrig en lång lång tid och när tanken kom att drömmen hade tagit över mitt liv började jag fundera att jag nog borde avsluta min satsning mot Hawaii.

När den tanken väl kom började han hetsäta istället och på fem veckor gick han upp tio kilo.

– Och då var det liksom, i min värld, ingen idé att träna längre. Självklart förstod mitt sunda förnuft att det inte var bra som jag gjorde och jag skulle aldrig ge någon annan rådet att göra likadant.

Plötsligt började hans kropp bete sig annorlunda. Tom fick, till exempel, psoriasis, men positivt var att hans värden snabbt stabiliserades. Och i och med att testosteronet steg så kom han, som han säger, liksom in i en andra pubertet.

Först senare förstod Tom att han behövde hjälp. Han hittade den i Stockholm och beskedet han fick var att han drabbats av ortorexia atletika – ett tillstånd där patienten blir tvångsmässigt övernyttig när det gäller mat, men ibland även träning (läs mer om ortorexia atletika här).

– Jag var till Stockholm en gång per vecka under ett halvt års tid och jag träffade Yvonne Lin, expert vad gäller ortorexia atletika och som driver en behandlingsklinik. Hon hittade rätt på en gång. Hon visste exakt hur jag betett mig, jag frågade mig själv flera gånger: Hur vet hon vad jag har gjort? Hur kunde hon veta att jag gick fram till kylskåpet, tog tag i handtaget med ena handen och nöp mig på magen med den andra och gick därifrån utan att öppna dörren? Hon hade en massa andra exempel som också träffade rätt. Jag fick verkligen bra hjälp där, säger han.

Nu har det gått ett drygt år till. Ett 2020 där Tom mest suttit inne i sin lägenhet när han inte jobbat. Någon träning eller motion har det inte varit tal om. Motivationen har varit lika med noll.

Nu, när vi skriver början av 2021, så har han faktiskt stått på längdskidor ett antal gånger.

– Själv har jag haft svårt att motivera mig, men jag har en kompis som drar med mig. En kompis som är bestämd när det gäller mitt motionerande. Max en timme per gång är vad som gäller. Jag mår bra av det, mår bra av att få äta vad jag vill, och mår bra av att jag nu är en bra mycket bättre pappa till mina barn.

Vikten då?

Jo, nu är han tillbaka där det en gång började – då när projektarbetet startade för en lätt överviktig fotbollsmålvakt i Tallåsens IF som skulle ge sig på att åka ett (!) vasalopp trots att han inte stått på skidor tidigare.

Text och foto: Leif Sundell

FAKTA

Namn: Tom Ankerstål

Ålder: 31.

Familj: Barnen Bosse och Bonnie.

Bor: Lägenhet i centrala Ljusdal.

Yrke: Skogsmaskinförare.

Åker: Nissan Qashqai.

Intressen: Idrott i allmänhet – formel ett i synnerhet.