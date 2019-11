Aninna Rabe: Ensamtid är fortfarande mer dyrköpt för kvinnor

En försommardag för några år sedan fick jag äran att sitta i en historisk soffa hemma hos Märta Tikkanen. Med många koppar snabbkaffe, medan junisolen letade sig in i lägenheten, pratade hon, Ebba Witt-Brattström och jag om litteratur, kvinnligt skapande och äktenskap. (Det blev så småningom en artikel i tidningen Vi.) I den väl insuttna soffan, en gång röd men numera vit, hade Märta Tikkanen skrivit en stor del av sina böcker. Sent om kvällarna, när familjen somnat, stal den utarbetade mamman och hustrun sig tid för att krypa upp i soffan och skriva, oftast för hand för att inte väcka någon. En av böckerna som blev till där i soffan var ”Århundradets kärlekssaga”, det smärtsamma dikteposet om det stormiga äktenskapet mellan henne och den kända författaren och illustratören Henrik Tikkanen. En annan var ”Män kan inte våldtas”, som väckte enorm debatt när den kom ut 1975 och än idag är aktuell.

Gång på gång under åren, medan livet forsar på, återkommer hon till behovet av ensamhet.

Kanske var den där soffan det närmaste Virginia Woolfs ”Ett eget rum” Märta Tikkanen kunde komma under den där tiden när äktenskapet och familjelivet var som mest krävande. Så tänkte jag när jag nyligen läste Tikkanens brevbiografi ”Måste försöka skri-” som innehåller brev från henne till författarvännerna Åsa Moberg och Birgitta Stenberg under fyra decennier. Gång på gång under åren, medan livet forsar på, återkommer hon till behovet av ensamhet och det egna rummet. 1985, efter Henriks död, hittar hon det i form av en lägenhet som tidigare bara dykt upp i hennes drömmar: ”…för många år sedan drömde jag om en stor vit tom lägenhet som var min, där jag skulle få bo och inrätta mig alldeles som jag själv ville med rymd utanför fönstren och träd, avlövade träd med svarta grenar utanför fönstren. Det var denna lägenhet!”

Här finns en inte så liten frustration.

I Märta Tikkanens fall innehåller livet som änka fyra barn och en ständigt pockande omvärld. Mycket i breven till de två vännerna handlar om författarlivets mer offentliga sida; besvikelse över recensioner och över inskränktheten i det finlandssvenska kulturlivet. Här finns en inte så liten frustration. Det är ju allt detta liv som står i vägen för skrivandet. Den drömda tomma vita lägenheten där författandet kan få ta den tid och uppmärksamhet det kräver.

Om författarens liv dessutom innehåller familj och barn kräver det ju också ett någotsånär jämställt förhållande. Det hade inte Märta och Henrik Tikkanen. Jämställt var det kanske i så måtto att de var intellektuellt jämställda, men det var alltjämt Märta som skötte markservicen, och dessutom hanterade makens drickande. Henrik uppmuntrade hennes skrivande, men vägrade att ge upp något av sin egen tid så att hon skulle kunna göra det. När hon fick framgångar med sina böcker blev han avundsjuk och missunnsam. För mig berättade hon att hon brukade gömma tidningarna för maken när det stod något positivt om henne i dem.

I ett av breven till Birgitta Stenberg skriver hon, apropå att Stenberg träffat en ny partner, att de bör se till att ha varsitt boende, för ”…hur det än vänder och svänger så är detta vårt yrke ju av det slaget att en förutsättning för det är att man går in i sina egna grunda djup -

Och det kräver ensamhet.”

Den ensamheten behöver såväl skrivande män som kvinnor, men den är fortfarande mer dyrköpt för kvinnor. Tikkanens brevsamling är en påminnelse om det.