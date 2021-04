Änglalikt och djävulskt när Sofie släpper nytt med David's Angels: "Viktigare än någonsin"

Redan i gymnasiet lämnade Sofie Norling Söderhamn för att plugga jazz i Gävle. Sedan dess har hon verkat i jazzens värld och numer bor hon i Stockholm där hon sjunger och undervisar.

– Men även om jag inte bott i Söderhamn på länge är det fortfarande hemma, säger hon.

Coronapandemin har i stora delar lamslagit musikbranschen men den tiden har Sofie tagit till vara på genom att skriva ny musik. Tillsammans med bandet David’s Angels släpper hon nu skivan "Thanks To You" som man till viss del kan kalla en pandemiplatta.

– Ja, den handlar mycket om närhet och om hur man skapar närhet på avstånd. Det är mycket som förenar oss människor och likheterna för oss närmare varandra, säger hon.

Sofie skriver texterna och en stor del av musiken även om det mycket är ett kreativt samarbete med resten av bandet.

– Nu har vi inte kunnat ses på samma sätt som vi brukar så vi har skrivit en del på distans.

Hur har det varit?

– Både och. Det är fantastiskt att det ens varit möjligt att göra den här skivan. Vi fick till ett möte i studion i höstas annars har vi haft videosamtal och sånt.

Hur känns det att släppa ny musik nu?

– Det känns viktigt. Det är tungt för kulturen och för oss att inte kunna komma ut och spela för folk, men jag känner att det är viktigare än någonsin att musik släpps så att vi har något som får oss att känna oss förenade.

Hur mycket saknar du att spela för folk?

– Jättemycket. Det är kul att få ut musiken digitalt men det är i livemötet mellan musikerna och publiken som det händer någonting speciellt. Det saknar jag oerhört.

David’s Angels planerar en livestreamad konsert i samband med att skivan släpps och sedan ska de spela på en nystartad jazzklubb i Älmhult. I övrigt är inga spelningar planerade innan hösten.

Musiken är jazz med inslag av både pop och rock. Låtarna kan ofta ändra karaktär mitt i och musikerna tillåts komma fram.

– Vi använder oss mycket av kontraster, från änglalikt till djävulskt. Vi kan varva ganska rå blues med atmosfäriska ljud, förklarar Sofie och tillägger:

– Jag hoppas att folk lyssnar och tycker om skivan och så hoppas jag att vi kan spela mer i höst.