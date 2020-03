André Myhrers coronasmäll – får avsluta karriären utan publik: "Vad ska man säga?"

Coronavirusets framfart har påverkat idrotten kraftigt under kort tid. I veckan meddelade Italien att de ställer in all sport i en månad på grund av viruset. Sedan tidigare har flera tävlingar tvingats avgöras utan publik. Nu får alltså André Myhrer uppleva ett publiklöst event i sin allra sista tävling.

På tisdagen kom beskedet från det internationella skidförbundet att det blir publikfritt i Kranjska Gora där storslalom och slalom avslutar herrarnas världscupsäsong i helgen.

– Ja, vad ska man säga? När jag började åka skidor var det bara närmast sörjande som var där och kollade. Så det kanske är ett lämpligt avslut, att få cirkeln sluten, säger Myhrer till DN.

Även världscupfinalen i italienska Cortina, som var tänkt att avgöras helgen efter, har ställts in på grund av coronaviruset.

– Det är bra att man tar det här på allvar. Det känns kanske som att man skulle ha tagit det mycket, mycket mer på allvar från start – så kanske det inte skulle ha blivit så här. Men det är svårt att stanna upp världen, säger Myhrer, och avslutar:

– Jag tror att det är viktigt att man vidtar alla försiktighetsåtgärder som går.