Andraplatsen är säkrad – det här väntar HHC när allettan är färdigspelad

► Play in

Här finns en bakväg in i slutspelet för de lag som inte tog sig till allettan. I play in gör nämligen lag sju-åtta i de båda allettanserierna upp med segrarna i de fyra vårettanserierna om fyra platser i åttondelsfinal.

Det högst rankade laget väljer först motståndare blad de fyra lägst rankade lagen och så vidare. Matchserierna avgörs i bäst av tre.

Här är alltså inte HHC inblandade, de kommer att kliva in först i nästa steg.

► Åttondelsfinal

Här räknar vi alltså in HHC i leken igen. Till åttondelsfinal går topp sex från den norra respektive södra allettan plus de lag som segrat i play in. Precis som i play in väljer de högst rankade lagen bland de lägst rankade lagen, i tur och ordning.

Som ett av de åtta högst rankade lagen kommer HHC att börja borta och sedan spela den andra och även den eventuellt tredje avgörande matchen på hemmaplan.

Den första matchen i åttondelsfinalspelet är tänkt att spelas tisdag 23 mars, fredag 26 mars och eventuellt lördag 27 mars.

► Kvartsfinal

Hit går då alltså de segrande lagen i åttondelsfinalerna och upplägget är precis detsamma som ovan.

Match 1 ska man i nuläget spela tisdag 30 mars följt av matcher under fredag och eventuellt lördag samma vecka.

Segrarna i kvartsfinalerna kvalificerar sig för spel i kvalserien till hockeyallsvenskan.

► Kvalserien till hockeyallsvenskan

Här kommer alltså fyra lag att göra upp i en serie som ska spelas över sex omgångar. Vilket då innebär att man möter varje lag två gånger. Kvalserien till hockeyallsvenskan ska dra igång den 8 april och avslutas lördag 24 april.

Då kommer det att finnas ett segrande lag i som då tar hand om den så eftertraktade platsen som innebär spel i hockeyallsvenskan kommande säsong.