Ändrade planer för Hudik-artisten: Rock’n Roll i Forsa istället för Legends-turné

Rock’n Roll-legenderna Jerry Lee Lewis, Elvis Presley och Roy Orbison skulle ”återuppstå” i form av Jerry Carlson, Paul Larcombe och Johnny Duvert, men The Legends fick för andra gången flytta fram sin turné. Pandemi-restriktionerna gjorde det omöjligt att fortsätta planeringen.

När sedan regeringen och Folkhälsomyndigheten helt överraskande meddelade att alla restriktioner skulle tas bort från den 29 september hade The Legends redan flyttat fram sin turné.

– Det kom lite som en chock. Och i det läget hade vi ingen möjlighet att vända tillbaka till ursprungsplanen, meddelar Jerry Carlson.

Det är Jerry Carlson som tolkar karaktären Jerry Lee Lewis. Den gamle ikonen, som också bär det mindre smickrande smeknamnet ”The Killer”, är den ursprungliga rockmusikens ”last man standing”, även om han som 85-åring är tydligt märkt av sitt hårda liv.

Jerry Lee Lewis byggde sin unika pianoteknik på grunder från boogie woogie – något som Jerry Carlson har tagit ett steg till och nu använder som ett viktigt inslag i sin bild av den gamle rocklegenden.

I stället för rollen som Jerry Lee Lewis i The Legends blir det nu ett lokalt samarbete med Forsa handelsträdgård där Jerry Carlson och Emil Thurell i höst spelar upp i fyra temakvällar med musik från några av rock- och countryrockens verkliga tungviktare som Elvis Presley, Johnny Cash, Fats Domino och Little Richard. Nu blir det shower i miniformat på Forsa Handelsträdgård i stället för The Legends storslagna comeback på Kulturhuset, som är flyttad till 21 oktober nästa år.

– Ja, det är naturligtvis jättetråkigt att ställa in en turné, men det kändes ännu värre förra året då vi inte var förberedda. Nu anade man ju att det kunde hända igen. Det stod mellan sunt förnuft och viljan att framföra sin musik, men valet var egentligen lätt då när restriktionerna ännu gällde, säger Jerry Carlson.

– Det kändes då naturligt att kontakta Forsa Handelsträdgård där jag spelade några gånger i somras.

Sedan 2005 är Jerry Carlson bosatt i Hudiksvall. Egentligen är han skåning, född och uppväxt i Landskrona, där han också tog sina första musikaliska steg.

– Jag tyckte om att samla på saker och när en granne kastade något i en container gick jag dit och tittade. Det var en el-orgel som låg där. Den tog jag hem och började prova mig fram och till slut kunde jag spela ”Du gamla, du fria…”. Det var väl där jag gjorde mitt musikaliska avstamp, menar Jerry Carlson.

Redan vid 12 års ålder hade han sitt första band. Och på den vägen är det fortfarande.

– Jag ville nog imponera lite, men en el-orgel var inte det bästa redskapet, så det blev ganska snart pianot som blev mitt instrument.

Det tog några år innan Jerry Carlson hittade sin musikaliska nisch. I dag jobbar han vid sidan av The Legends också med sin egen musik där låtar inom country-rock-genren växer fram i den egna studion hemma i Håsta.

Det var de tidiga rocklåtarna som en gång greppade tag i Jerry Carlson trots att han egentligen tillhörde en något senare popgeneration.

– Rock’n Roll-musiken blir aldrig tråkig. Den är spännande och det händer något hela tiden. Dessutom är den oftast inspelad live i en studio utan pålägg i efterhand. Och det är där man kan hitta legenderna, tycker Jerry Carlson.

Den speciella pianoteknik som Jerry Lee Lewis lanserade blev också naturlig för Jerry Carlson.

– Det passade mig bra och blev ett sätt att briljera och använda båda händerna samtidigt, konstaterar han.

Att sedan hans röstläge ligger nästan exakt på samma nivå som hans förebild gör att många faktiskt har svårt att höra skillnad. Dessutom kan man ju tycka att det är en märklig tillfällighet att Jerry Carlson faktiskt är döpt till Jerry – och att det inte är taget bara för att passa in i sitt sammanhang.

– Jerry Lee Lewis musik saknar motstycke, rätt tajmad och uppfinningsrik. Ingen annan har spelat som han. Har man tid att fördjupa sig så hittar man en guldgruva. Det är min målsättning att någon ska säga så om min musik, tillägger Jerry Carlson.

Lars Gösta Larsson