Andra raka för Tell Grimm

BERGSÅKER. Jan-Olov Persson-tränade Tell Grimm har börjat året på bästa sätt och tog sin andra raka seger under onsdagskvällen. Persson var tidigt framme i slagläge och kunde överta ledningen på sista bortre och Tell Grimm gled sedan undan till en överlägsen seger på 1.30,2/1 660 meter.

Lite mer överraskande var det när Jenny Westerhed-tränade Esther Easter vann i loppet efter. Emil Forsberg satt i sulkyn och följde en rusande ledare i Fearless Merci som varvade på 1.10,4. När denne tröttnade kunde Emil vika ut och efter ett halvvarv som avslutade i lite drygt 1.20-fart hålla undan för storfavoriten Nuclear Håleryd som därmed åkte på sin första förlust. Segertiden blev 1.14,4a/1 640 meter.

Mats Persson