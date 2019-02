Kvartsfinalserien som aldrig blev riktigt spännande – Edsbyn är vidare till semi och Bollnäs har spelat färdigt

LIVERAPPORT: Så var matchen – minut för minut

MATCHEN I KORTHET

I en första halvlek där de båda hälsingerivalerna prioriterade defensiven blev det heller inte mycket läckerheter. Snarare en kamp och kraftmätning.

Men det var Edsbyn som fick med sig en 1–0-ledning in till paus. Detta efter att Hans Andersson lite överraskande sköt ur svårt vänsterläge. Bollnäsmålvakten Niklas Prytz klarade inte att hålla skottet, och junioren Ted Hedell stötte in returen.

Men i chansväg i första halvlek? Jämnt skägg – Bollnäs hade sitt, Edsbyn likaså.

Tidigt i andra halvlek fick matchen sitt avgörande och Oscar Wikblad tvåmålsskytt och semifinalfixare för Edsbyn. Vid 2–0-målet hann han före Bollnäsmålvakten Niklas Prytz på ett lyft, väntade och väntade – och skickade bollen i krysset. 3–0 sköt han på en högerhörna med dryga halvtimmen kvar att spela.

Slutet i matchen blev en ren defilering mot semifinalen. Bollnäs plockade sin time out, men istället för kontakt så bombade Jonas Edling in 4–0 i taket med en knack. Markus Persson satte femman för Edsbyn, och Per Hellmyrs tröstmålade för Bollnäs. 5–1, Edsbyn vidare till semifinal mot Villa Lidköping och Bollnäs har spelat klart för säsongen.

MATCHENS LIRARE

Tommi Määttä. Edsbyn har en offensivt frejdig försvarsspelare i Jocke Svensk. En mening som är skriven 100 gånger. Men kollar här – det finns en till! Var det verkligen 66 och inte 99 på ryggen på spelaren som inledde matchen med en uppåkning? Jajamän. Tommi är inte så långt efter tvillingbrorsan Tuomas när det gäller skridskoåkning. Kompletterat med resolut försvarsspel – Tommi Määttä har publikfavoritpotential i Svenska Fönster Arena över tid.

MATCHENS FLOPP

...och hela kvartsfinalseriens stora flopp: Bollnäs katastrofala hörnstatistik. Man lämnar helt enkelt slutspelet och säsongen 2018/2019 med att inte näta på hörna på 27 försök. Det är inte hela förklaringen till att Edsbyn seglar vidare efter 3–0 i matcher – men definitivt en del i det hela.

MATCHENS PRESTATION

Oscar Wikblad. 2–0-målet – det som tog musten ur Bollnäs. Oscar Wikblad åkte på Daniel "Popa" Burvall Jonssons lyft, och han före Bollnäsmålvakten Niklas Prytz som åkte ut. Det spelade ingen roll hur snabbt Prytz försökte åka baklänges in i sin målbur – för Wikblad visade på stor kyla, väntade och väntade och skickade sedan in bollen i krysset i ett halvtomt mål.

MATCHENS LÄCKRA FÖRSÖK

Tuomas Määttä. Frislag Edsbyn i slutet av den första halvleken. Tuomas Määttä vid bollen – då försökte publikfavoriten sig sig på att försöka lobba (!) Prytz direkt. Det gick dock inte hem, bollen en decimeter över ribban.

MATCHENS BOLLSINNE

Daniel "Popa" Burvall Jonsson. Detaljnivå, men ändå: Inspel från vänster av Edsbyn, knappast någon kompispassing, i början av andra halvlek. I den högra frislagscirkeln stod Daniel "Popa" Burvall Jonsson, och bollen bara dog på hans klubba. Bollsinne deluxe – nästan lite Dimitar Berbatov-varning på den aktionen, för den som minns fotbollsspelaren från Bulgarien.

LIVE: Se Bandypuls livesändning efter kvartsfinal 3 här

MATCHFAKTA – Kvartsfinal 3 i bäst av 5

Edsbyn–Bollnäs 5–1 (1–0)

Målen: 1–0 (19) Ted Hedell, 2–0 (54) Oscar Wikblad (Daniel Burvall Jonsson), 3–0 (58, hörna) Oscar Wikblad (Joakim Svensk), 4–0 (79) Jonas Edling, 5–0 (83) Markus Persson, 5–1 (84) Per Hellmyrs (Oskar Westh).

Hörnor: 6–7.

Utvisningar: Edsbyn 2x10, Bollnäs 3x10.

Domare: Jonas Kandell.

Publik: 2 456 (Svenska Fönster Arena).

Edsbyn vidare med 3–0 i matcher