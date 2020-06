Älskar verktyg och kollar gärna spaghettivästernfilmer – Hällpetters Maria Bergström är veckans Hej hälsing!

Namn: Hällpetters Maria Bergström

Ålder: 61

Yrke: Redaktör och skribent

Bor: Svabensverk

Aktuell: Var med och startade Konst i Byn år 2013 i Svabensverk i Ovanåkers kommun. Sommarens utställning öppnar i dag den 19 juni.

Hälsinglands bästa utflyktsmål: Svabensverk så klart, det är en idyll. Ett kulturcentrum mitt på skogen omgiven av fantastisk natur.

Symbolen för Hälsingland borde vara: Bocken duger bra

Bästa matställe i Hälsingland: Albertina i Skärså är ett säkert kort men 1921 i Edsbyn går inte av för hackor det heller.

Mitt senaste inköp: Cromoxidgrön linoljefärg

Min superkraft: Jag kan prata mjauiska

Min vanligaste dagdröm: Jag drömmer om en bättre värld, ett samhälle där vi tar hand om varandra och lever i fred med naturen.

Min största kunskapslucka: Jag kan inte backa med släp och så är jag urusel på Balkans geografi och historia.

Person jag beundrar: Högste Doris Nilsson, 81, vallkulla på Fenningbergets fäbod i Lima, Dalarna.

Senast gnolat: Lär nog ha varit en polsketrall.

Linjerat eller rutat papper, eller blankt? Blankt.

Den här historiska händelsen skulle jag vilja vara med om: De tre sista åren i Jesus från Nasarets liv. Hela vår västerländska kultur vilar på vad han lärde ut, det vi nu kallar kristendom. Jesus själv var jude och kristendomen uppstod långt efter hans död. Idag är det den största världsreligionen med närmare tre miljarder följare och allt handlar om vad som hände de där tre sista åren.

Vill du resa bakåt eller framåt i tiden?: Bakåt. Som det ser ut i världen nu med ökade klyftor, fattigdom, miljöförstöring, svält, kvinnoförtryck och rasism känner jag mig skeptisk till framtiden.

Mitt favoritplagg: Fristads snickarbyxor, har tre par svarta och två blå. Det kan man gå runt på rätt länge, jag har sällan någon anledning att klä upp mig. Ska det vara fint värre tar jag på mig sockendräkten.

Jag är en sån som: Är en trist typ. Osocial, går ogärna på fester och evenemang. Social distansering passar mig perfekt, nu behöver jag inte hitta på undanflykter för att slippa gå på än det ena och än det andra.

Bästa ljudet: Storlommen

Min favoritpryl i köket: Gasspisen

Favoritverktyg: Allt! Jag älskar verktyg, just nu är det spikpistol, sticksåg och handöverfräs som toppar listan.

Det äldsta föremål jag äger: Tror det är mitt köksbord. Hemsnickrat av en släkting i Tällberg i mitten av 1700-talet men grejen är att för att träden skulle vara så grova då så måste de ha börjat växa på 1500-talet. På Gustav Vasas tid med andra ord. Tanken svindlar.

Då förvånade jag mig själv: När jag tackade ja till den här intervjun, jag som inte ens är hälsing. Jag är dalkulla och det går aldrig ur, men jag gillar Hälsingland. Det är något oförställt med det här landskapet, någon slags omedvetenhet som är så förtjusande.

Så förhåller jag mig till min ålder: Det ger en oerhörd frihet att ha passerat 60, nu har man väldigt få krav på sig.

Om jag vann 17 000 kronor: Jag skulle köpa mig ett riktigt bra durspel

Min bästa gå bort-present: En flaska rött

Då är jag som snyggast: När jag trivs

Senast lästa bok: Det tänkande hjärtat, boken om Alva Myrdal av Yvonne Hirdman.

Min favoritfilm: Ingen särskild men jag gillar gamla vilda västernfilmer, typ spagettivästern, med rejäla krogslagsmål.

Bästa tv-program: Bandyplay

Jag hejar på: Edsbyns IF och är en riktig bandynörd. Sjukt stolt över vårt lag.

Det ska jag ha som valspråk när jag blir regent: Jag knycker en gammal klassiker från franska revolutionen – Frihet, jämlikhet och broderskap

Min hobby: Ingen särskild men jag blir besatt av olika saker. Under våren har det varit att lära mig spela durspel, just nu är det odling. Under produktionsfasen av en tidning är jag helt körd på det, och så där håller det på…

Min bästa doft: Morgonkaffet

Mitt senaste sms: ”Snälla mamma, kan du swisha mig ett par hundra?

Min kändaste kompis: Stefan Sundström eller Håkan Juholt, Sundström är bättre på gitarr så vi tar honom

Det närmaste jag kommit att dö: Vi lever en hårsmån från döden varenda dag, vad som helst kan hända, döden är alltid närvarande

Min favoritapp på telefonen: BankID

Senaste gången jag bad om en autograf: Jag gillar att få signerade böcker, och det får man väl kalla autograf? Minns ej den senaste.

Min största beundrare: När dottern gick på högstadiet fick hon i uppgift att skriva om den person hon beundrade mest, då skrev hon om mig. Det här var femton år sedan och jag fattar väl att, tja, saker förändras. Men jag suger gärna på den karamellen.

Filmen om mitt liv skulle heta: Jag vill göra som jag vill.

Om jag skulle ställa en bra fråga till mig själv: Maria, vad håller du på med egentligen?

Och svaret: Vem, jag?

Det vet nästan ingen om mig: Jag är riktigt bra på att gå på styltor.

Det gör jag i kväll: Äter sill och tar en snaps av porsbrännvin. Det ska grillas också må ni tro.

Därför att: Äntä midsommar!! I år sammanfaller faktiskt också midsommarnatten med sommarsolståndet, så det blir lite speciellt. Det ska vi fira.