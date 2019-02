Trots VM på hemmaplan – Myhrer saknar träning i backen: "Hade önskat vi tränat mer"

André Myhrer säkrade OS-guldet i vintras under OS i Pyeongchang, Sydkorea. Under VM är målet inställt på att försvara guldet under herrarnas slalom som avgörs nästa söndag.

I dagsläget befinner sig Myhrér sig tillsammans med teknikåkarna i Björnrike under precamp för att slipa på de sista förberedelserna inför mästerskapet.

– Fysiskt nu känns det jättebra. Nyckeln nu i början av perioden handlar om att få mängd i kroppen och lite mer åk.

Trots närheten till Åre där mästerskapet avgörs har landslaget inte tränat allt för mycket i VM-backen under säsongen.

– Det har inte blivit vansinnigt mycket. Jag hade kanske önskat att vi tränat lite mer än vad vi har gjort. Men planeringar och andra omställningar har gjort att vi inte kunnat köra så mycket som jag velat, säger han.

Hur ser du på det med tanke på att ni har större tillgång till backen än andra nationer?

– Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Det är klart att ett hemma-VM ska vara en fördel för att kunna köra mer i backarna. Vi har kört i backarna men vårt planerade mellandagsläger som vi skulle kört i Åre brann inne. Det var av olika omständigheter som gjorde att det inte gick att köra, det är som det är.