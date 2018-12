Tobias Eriksson om skadorna, civila karriären vid sidan av planen och återkomsten i Giffarna: "Min bästa säsong framför mig"

Under söndagskvällen presenterade GIF Sundsvall Tobias Eriksson som nytt tillskott till truppen. 33-åringen har skrivit under ett tvåårskontrakt med klubben och flyttar upp till Sundsvall lagom till försäsongen drar i gång den 15 januari.

– Det känns helt fantastiskt. Det här är en önskan som jag har haft ett tag. Vi har haft diskussioner under åren i Kalmar också och vissa gånger har det varit närmare än andra, men nu var det ett riktigt läge och jag ser fram emot att visa upp mig i GIF Sundsvall igen, säger han.

Att GIF Sundsvall skulle stå överst på listan över alternativ när kontraktet med Kalmar FF gick ut var det alltså inget snack om.

Eriksson lämnade GIF Sundsvall 2008 och har sedan dess varit Kalmar FF trogen i tio år.

Nu är han 33 år – men känner sig långt i från klar än.

– Jag har en lång karriär bakom mig, men jag har inte fått till den riktiga säsongen som jag har strävat efter. Jag lever fortfarande med tron om att jag har min bästa säsong framför mig, säger han.

Han fortsätter:

– Den bild jag har är att det är en bra miljö för mig att utvecklas i och jag ser fram emot att jobba med tränarteamet och de andra spelarna och jag är nyfiken på vad jag kan prestera. Samtidigt är jag ödmjuk inför vad jag står inför. Jag vet att det är ett nytt lag för mig och jag kommer in i ett lag som är välfungerande. Nu gäller det att lära känna de andra spelarna och hitta min roll. Jag ser fram emot de kommande åren.

Mycket har hänt sedan Tobias Eriksson var i GIF Sundsvall senast och bland spelarna är det många nya ansikten. Alla utom ett faktiskt.

– Linus har jag spelat med. Men han var ung riktigt ung på den tiden. Jag hoppas att han blir kvar i föreningen, det hade varit roligt, och bra för föreningen naturligtvis.

Hur mår kroppen just nu?

– Fysiskt känner jag mig bra och mentalt är jag hungrig på att utvecklas.

Mittfältaren har haft problem med skador de senaste säsongerna, men han har sina aningar om vad det kan bero på – och hur han ska undvika dem när han återvänder till GIF Sundsvall.

– Jag hade mycket skadeproblem under åren 12/13 och jag lade då om upplägget och körde hård träning i gymmet. Jag märkte att det gav bra effekt och under säsongerna efter det spelade jag nästan alla matcher. Men så åkte jag på ett diskbråck under sommaren 2016, och fick fokusera på att återhämta mig och komma tillbaka. Det gick liksom inte att köra lika tung träning i gymmet. Efter det slet jag av lårmuskeln i maj 2017 och fick jobba för att komma tillbaka från det och inför den här säsongen var jag i bra form.

– Nu kommer jag lägga samma grund som jag gjort de tidigare åren och hoppas att jag kommer vara i bra form till seriestarten.

Tobias Eriksson kommer hinna fylla 34 år innan Allsvenskan 2019 drar i gång. Och med åldern kommer också tanken på en civil karriär. Något som var viktigt för honom när han skrev kontraktet med GIF Sundsvall.

– Fotbollen kommer att vara prio ett och jag har alltid varit väldigt noga i mina förberedelser, men sedan kommer jag parallellt och i den mån det går utbilda mig i min civila karriär under de här åren. Jag har fått den här möjligheten i samband med ett företag och det känns riktigt bra. Alla detaljer är inte klara än, men tanken är att det ska finnas något efter det här och det var viktigt för mig att ha hela paketet när jag flyttar tillbaka till Sundsvall, säger han.