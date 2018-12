Elfving njöt av att vara tillbaka – trots tappad fyramålsledning: "Betyder jättemycket för mig"

Johan Elfving gjorde entré till tonerna av Thin Lizzys "The boys are back in town". Och på ett bord som stod uppställt mitt på planen signerade nummer 27 sedan ett kontrakt med Hudik/Björkberg som gäller säsongen ut.

– Hudik betyder jättemycket för mig. Det verkar som föreningen gillar mig också. Och det är klart att det är jättekul, säger han.

De 486 åskådarna – säsongens näst högsta siffra på Håstaholmen – vädrade förstås morgonluft när förre poängkungen var tillbaka.

Men det var till slut som Djurgården som det sprakade mest om.

– Det var synd. Men det var precis som vi direkt efter att vi förlorade matchen under första halvan av tredje perioden. Tyvärr, säger Johan Elfving.

Läs mer: Skrällen mitt i säsongen – Hudik/Björkberg värvar hem SSL-profilen

Hudik/Björkberg gjorde – precis som mot Gävle senast – en mycket bra mittenperiod. Hemmalaget ledde med 4–1 inför de sista 20 minuterna, men sedan var scenförändringen total.

– Jag minns inte exakt. Men det gick väl 30 sekunder innan det blev mål. Och det är tungt så klart. Men det måste vi kunna hantera. De tog över taktpinnen och då stod vi inte upp. Jag vill ändå inte stå och klanka ner på laget. Jag är missnöjd med min egen insats. Men jag vet också att jag har en bit kvar till jag hittar formen igen, säger Johan Elfving.

– Jag tycker att vi ändå krigade på väldigt bra. Det var väldigt få lägen, men det var ändå vi som hade de bästa. Vi får väl ta med oss det.

23-åringen spelade sin senaste match med H/B i mars 2016. Nu fick han stort förtroende och matchades hårt när matchen stod och vägde mot slutet.

–Det första intrycket är att man är besviken när man är en av dom ska vara inne och avgöra. Om jag hade haft lite mer medstuds kunde jag ha varit där och gjort det idag. Jag får ta det som kommer och jobba mig tillbaka helt enkelt.

Hemmalagets bästa spelare Kristoffer Asp (två mål och en assist) sköt 5–4 med drygt sex minuter kvar. Repliken kom omgående och bara 43 sekunder senare kvitterade Djurgården.

Gästerna tog sedan också bonuspoängen i förlängningen.

– Vi ägde matchen i två perioder, men när de gjorde 4–4 skulle vi vända på matchbilden på några minuter. Det är svårt. Vi måste vara påslagna hela tiden. De som spelade på slutet och som ska kliva fram får väl också ta med oss lite grand att vi inte hade så mycket chanser som det krävs.

Läs mer: Efter segern i länsderbyt – H/B är med i toppstriden

Johan Elfving bor fortfarande kvar i Uppsala och pendlar till träningar och matcher.

–Det är en speciell situation. Men jag försöker komma hit och träna någon gång i veckan. Jag har också haft lite oflyt och blev sjuk efter en hård föregående vecka och kroppen svarade väl på det.

Nästa match spelar H/B borta mot Kais/Mora den 6 januari.

MATCHFAKTA

Allsvenskan norra

Hudik/Björkberg–Djurgården 5-6 e. förl. (1-0, 3-1, 1-4, 0–1)

Målen: 1-0 (14.50) Kristoffer Asp (Carl Åkersten), 2-0 (26.18) Albert Östman (Jesper Wiklund), 3-0 (26.24) Viktor Jansson, 4-0 (32.37) Alexander Hallvars Persson (Kristoffer Asp), 4-1 (34.07) Jeremias Jansson (Johan Sjöö), 4-2 (40.31) Sebastian Gafvelin (Patrik Kareliusson), 4-3 (44.41) Patrik Kareliusson (Sebastian Gafvelin), 4-4 (45.59) Robin Blandk (Johan Sjöö), 5–4 (53.50) Kristoffer Asp (Jakob Jonsson), 5–5 (54.33) Jeremias Jansson (Robin Blank), 5–6 (64.26) Erik Oweling (Patrik Kareliusson).

Skott: 28–27 (9-8, 10-6, 7–10, 2–3).

Utvisningar H/B: –. DIF: 1x2.

Domare: Joakim Lindberg, Erik Lundgren.

Publik: 486.