Samling för fossilfritt Gävleborg – långsiktiga lösningar efterlystes

Det vändes och vreds på frågorna kring hur länets fordon ska växlas in på fossilfria drivmedel under en konferens på Kulturhuset i Hudiksvall under parollen: Tillsammans för miljön.

Läs mer: Region Gävleborg vill få med Söderhamn i kampen mot bensin: "Kriget ska vara mot de fossila bränslena"

– Vi ska öka uttaget av biomassa, men i verkligheten är det tvärtom. Hur kan det vara så? undrade Gunnar Grenholm, Centerpartiet, under konferensens avslutande samtalsstund.

Frågan riktades till scenen, där bland andra Peter Söderberg från organisationen Fossilfritt Sverige, fanns.

– Jag har inte svaret på varför det är så, svarade han.

Men han ser att det finns ett sug efter biomassa och tror att det kommer att finnas avsättning för det.

– Jag tror också att priset på biomassa kommer att stiga, tillade han innan frågeställningen landade kring varför ingen gör något för att få fart på att tillverka förnybart bränsle.

Lennart Sjögren, vice ordförande i föreningen Biodriv mitt, svarade:

– Det handlar om prisbildning. Om man inte betalar bra vill ingen ta kostnaden att få fram biomassan ur skogen.

Han förklarade att det inte finns någon subvention för detta inom skogsbruket.

Daniel Arenholm, vid företaget Colabitoil som framställer förnybar diesel, berättade att försäljningen av deras drivmedel, HVO, inte omfattas av subventioner.

– För en lantbrukare är det dyrare att tanka förnybart, konstaterade han.

Även själva tillverkningen av förnybara drivmedel hotas, eftersom nuvarande rabatter genom minskad skatt endast gäller till år 2020.

– Skulle subventionerna tas bort, blir det väldigt mycket dyrare att göra rätt, tillade Daniel Arenholm.

Peter Söderberg fick frågan vad organisationen Fossilfritt Sverige gör för att skynda på utvecklingen.

– Vår roll är att samla biodrivmedelsproducenter och ta reda på vilka behov de har och hur de ska komma igång så fort som möjligt, svarade han.

Politiker och tjänstemän fick också tillfälle att möta lokala producenter av drivmedel, tillverkare av laddstolpar, återförsäljare av miljöfordon samt andra aktörer som verkar för fossilfria transporter i länet.

Arrangör för konferensen var Projekt Green Drive Region som går mot sitt slut. Det startade 1 juli 2015 och var ett treårigt projekt inom EU-programmet Interreg Sverige-Norge.