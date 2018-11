Region Gävleborg lägger ned förvaltning – 600 anställda berörs

Lednings- och verksamhetsstöd är en administrativ förvaltning som funnits i drygt tio år. Den bildades i samband med en stor omorganisation i dåvarande Landstinget Gävleborg. Medan sjukvården delades upp i divisioner samlades det mesta av den administrativa verksamheten i Lov. En stor del av Lov lokaliserades till Gävle sjukhus.

Den nuvarande regionledningen med regiondirektör Johan Färnstrand i spetsen har inte varit helt nöjd med den här organisationen. Den har varit för splittrad och otydlig, har de tyckt.

För ett år sedan skrotades sjukvårdsdivisionerna. Nu avvecklas också Lov. 600 personer berörs av nedläggningen. Ingen av dem riskerar dock att förlora jobbet.

– Nej, det här är ingen besparingsåtgärd. Det är en omorganisation som syftar till att vi ska komma närmare varandra i organisationen, arbeta närmare verksamheten och få en större känsla av sammanhang, säger regiondirektör Johan Färnstrand.

De 600 kommer att tills vidare jobba kvar på sina nuvarande arbetsplatser. Men organisatoriskt förs de över till det som kallas regionstyrelseförvaltningen. Den kommer i sin tur delas upp i tre nya förvaltningar: IT, Regional utveckling och Stab. De som arbetar med ekonomi kommer att jobba under ekonomidirektören, de som arbetar med HR kommer att jobba under HR-direktören.

– Vi lämnar den beställar-utförarmodell som vi haft och går över till en mer traditionell linjeorganisation. Vi tror att den kommer att vara mer ändamålsenlig och tjäna verksamheten bättre, säger Johan Färnstrand.

Den nya organisationen ska träda i kraft vid årsskiftet.