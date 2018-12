Patient kan ha dött av läkemedelsförgiftning – Ivo kritiserar läkare

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har utrett händelsen och riktar nu kritik mot läkaren. Myndigheten anser att den dubblerade dosen är omotiverad och pekar på bristande uppföljning av patients behandling.

Den rekommenderade dosen av läkemedlet är 5-20 milligram per dag, men läkaren skrev ut 40 milligram per dag. Under utredningen höll läkaren fast vid sin övertygelse om att dosen var rimlig, men Ivo delar inte den uppfattningen. Enligt obduktionsresultatet går det inte att utesluta att den höga dosen av läkemedlet bidrog till patientens död. Myndigheten anser att läkaren borde ha sänkt eller utvärderat dosen av läkemedlet under

Ivo slår även fast bedömningen om patienten varit suicidbenägen var bristfällig.