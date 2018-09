Krönika: Mittemellan-generationen och den bruna historiens nya kapitel

Det finns ett fenomen som flåsat mig i nacken hela livet.

Jag och mina fellow 92:or verkar vara dömda till att vara en slags mittimellan-generation. Vi är årskullen som på ett sätt eller annat fallit mellan stolarna. Vi tycks alltid hamna mitt i olika typer av förändring.

Vi är årgången som, ibland med något svidande medel, fått betala för någon annans framtidsbygge.

Så fort nya regler eller pedagogiska verktyg skulle testas i grundskolan, till exempel, så var det min klass som skulle agera testgrupp. Alltid.

Samma sak på universitetet.

Efter gymnasiet sökte jag till medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, med öppen inriktning. Planen var att frisera det andra året själv, och kombinera kurser inom journalistik och juridik.

Den gubben gick inte.

Samma år som min klass skulle skräddarsy studierna skred institutionens planer till verket; programmen ändrades. En del togs bort, andra slogs ihop. Kurserna jag planerat söka gick i graven. Det blev ett år extra på MKV för att invänta nya journalistprogrammet.

Där och då kändes det riktigt bittert. Men när jag senare, efter lite pusslande, kunde gå i mål med två utbildningar så var känslan en annan – dubbel kunskap, dubbel vinst!

Dåtidens elände ledde till nutida segrar.

Det här mönstret har genomsyrat hela min uppväxt. Min och mittemellan-generationens.

Vi, vars vardag revolutionerades av att plötsligt äga en Nokia 3310 i femte klass, men som också legat på mage i grannens flickrum och skrattat hejdlöst åt våra inspelade röster på ett simpelt kassettband.

Vi är generationen som suttit i evigheter och inväntat på modemuppkopplingen på familjens stationära, men som också drygt tio år senare lever i en värld där gratis wifi tas för givet både i provhytten på H&M och på weekendresan till Paris.

Vi är kidsen som älskade och fortfarande älskar serien Vänner, för de färggranna karaktärerna och de nostalgiska värdena. Samtidigt är det svårt att se serien 2018 utan att reflektera över alla homofobiska och sexistiska skämt.

Det här är inget gnäll. Tvärtom.

Att min generation lyckats pricka in omställningar i realtid har i slutänden gett utdelning. Att stå mitt i förändring, stor som liten, har fått många av oss att växa. Jag är tacksam över att ha fått flera par glasögon att se världen med.

Och nu är vi där igen, jag och mittemellan-generationen.

Många av oss har, privilegierat nog, inte behövt uppleva legitimerat rashat bland riksdagspolitiker under uppväxten på 90-talet. Istället var det via skolans historieböcker som jag och min mellanstadieklass lärde oss om hur nazismen, förklädd till nationalism, röstades in i de beslutsfattande rummen – och som nu även får uppleva hur samma historia skrivs in i ett nytt kapitel.

Jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle vara en del av just den testgruppen.

Aldrig.

Tanken om att elände lett till nutida segrar förr är föga tröst nu. För den här gången kommer mer än bara en årskull behöva betala för någon annans framtidsbygge.

Betalningsmedlen kommer dessutom att göra mer än att bara svida.

