Krönika: Julen 1991 – då garnet ledde raka vägen till den totala lyckan

Som barn tokälskade jag julen. Nedräkningen började någon gång i augusti, och jag sov knappt på nätterna när december närmade sig. Det var så klart julklapparna som lockade, och önskelistorna jag skrev var långa. Och på många sätt orealistiska. Men det var ju just önskningar, och som barn kan man låta fantasin vandra iväg och önska sig de mest ouppnåeliga saker.

Nåt djur, det ville jag bestämt ha. Jag radade upp alla sällskapsdjur jag kunde komma på, från häst till hamster och allt däremellan. Någon häst blev det verkligen inte, det närmaste jag kom var kanske någon My little pony eller något gosedjur.

Barndomens julaftnar flyter ihop. Varje år såg det ungefär likadant ut, med familjen, Kalle Anka, julmat och klappar. Men det finns en julafton som sticker ut lite extra.

Julklappsutdelningen började lida mot sitt slut på Ljungstigen i Edsbyn julaftonen 1991. Jag var säkert nöjd med mina klappar, och satt där på golvet vid granen och plockade med dem. Men så visade det sig att det fanns en grej kvar att dela ut. Ett garnnystan. Till mig. Jag tog förväntansfullt emot det och började vira in nystanet. Jag följde garnet runt i huset, ut runt garaget, runt grannens garage, in i grannens hus... spänningen var liksom olidlig för en 9-årig Elin. Vad väntade i slutet? En häst? En hund? En cykel? Eller var mamma och pappa så taskiga att de bara lurade mig och ledde mig mot en flaska julmust?

Garnet tog slut inne vid en bur på golvet i grannarnas vardagsrum. Jag lyfte på filten, och därunder väntade mitt första egna husdjur. Maja. Ett marsvin som var bredare än hon var lång, eftersom hon någon gång framöver skulle kläcka ur sig två miniatyrmarsvin. Vilket djuraffären inte sagt något om förrän mina föräldrar skulle hämta djuret. Och då var det bara att gilla läget. När det skulle ske visste ingen, men det skulle visa sig gå snabbare än vi kanske tänkt.

Den natten sov jag nog inte så mycket. Jag smög upp tidigt, tidigt på juldagsmorgonen och lyfte på filten på buren. Och möttes av tre par nyfikna marsvinsögon. Under natten hade Maja kämpat och stått i, och krystat ur sig två små liv som fick namnen Oliver och Lilla My. De kilade omkring därinne och verkade tycka att livet var helt okej. Mitt liv var mer än okej, det kanske peakade just då, kan man säga. För att gå från inga husdjur till tre inom loppet av ett dygn var liksom för bra för att vara sant för en nioåring.

Det är nog tveksamt om det blir några djur den här julen. Även om jag gärna skulle vilja ha ett gäng så är det svårt att kombinera med jobb, pendling och allt annat. På önskelistan står mer nyttiga, och kanske lite tråkiga, saker som inte kräver massa skötsel. Som köksknivar, vantar och en morgonrock.

Men det är klart, skulle någon komma med en liten hundvalp och säga att det är min om jag vill, så skulle jag nog få oerhört svårt att säga nej.

