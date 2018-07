Krönika: Brev från sommarkollot

Det här är vad jag ser.

Ett fönster som står öppet, en vit gardin som flaxar i vinddraget. Utanför syns en överväxt libbsticka, ena långsidan på en faluröd vedbod, en försvarlig mängd nässlor samt åkrar. Ibland hoppar det harungar på åkern, de leker som galningar.

Men galnast är hönsen.

Det här blir som ett brev från sommarkollot. Jag sitter på vår gamla släktgård, gården där min son bor med sin familj numera. Den ligger mycket vackert och pur lantligt. Mitt i spenaten bland bräkande får, råmande kor och kacklande höns.

Det syns på min bil när jag har varit här. Skitigare blir den knappast. En gång sa mannen på bilprovningen (i Tierp, en ganska otrevlig man faktiskt) att det var den skitigaste bil han skådat underredet på. Nåja, grusvägarna kan jag inte göra mycket åt, gubbe.

Jag är hönsvakt en vecka. Det betyder att jag öppnar och stänger åt hönsen, morgon och kväll. Och plockar ägg! Rackarns vad de värper, kacklen. Oavbrutet klämmer de ur sig några ägg som jag prydligt lägger i kartong efter kartong och känner mig rik.

Det är lätt att bli besatt av höns. De går där och pickar och värper och kacklar till, petar i sig lite vatten, letar gott på backen och badar i sanden. Sprätt och pick. Men deras liv är inte så enkelt som man kan tro. De där tupparna, jag säger bara det, de har aldrig hört talas om metoo och jag vill emellanåt slå något hårt i skallen på dom.

”Skärp er eller bli coq au vin.” Så talar jag till dem med arg röst. Och-och-och, skrockar hönsen skälmskt och hoppas på fransk frikassé. Arma hönor, vad vet de om ett alternativt liv.

Jo, ibland rymmer de! En liten grå höna pressar sig ut genom nätet och pressar sig in i igen när hon så behagar. Det är en smart och orädd höna. Jag som just nu sträckglor på My name is Anne/Jag heter Anne, på Netflix döper henne omedelbart till Anne på Grönkulla.

(Hörni, se den här nyinspelningen av en av alla tiders största klassiker, Lucy Maud Montgomerys Anne på Grönkulla. Den har inte bara ett fenomenalt foto, Anne är en både rolig och smart feministisk hjältinna som man emellanåt blir alldeles galen på. Två säsonger finns på Netflix, en serie att sluka med lämpliga barn och barnbarn i sommar.)

Jag tror faktiskt att den lilla grå hönan skrattar åt mig, i mjugg. När de andra hönsen yrar runt på hönsvis, kommer hon och ställer sig bredvid mina fötter.

”Du kan inte komma hit utan en bit mat. Vi har ett jobb att utföra, basta. Du med, ta hand om oss.”

Yes, madam! Hon är en uppfordrande höna, kan jag säga.

Jag går genast in och hämtar några kalla potatisar och lite pasta som blivit över.

Så går livet lagom långsamt framåt den här torra sommaren. Blåbären växer fläckvis eller har torkat bort, det sägs att hjortronen mognar på myrarna och vem vet om det blir något regn alls?

Det här var mitt brev från sommarkolonin. Ha det gott!

Malena Hilding