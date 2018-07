KRÖNIKA: Alla drabbas – fast vissa värre än andra

Ingen har kunnat undgå de omfattande skogsbränder vi har skrivit om de senaste veckorna. Tusen och åter tusen hektar slukas av elden. Vissa är under kontroll – andra helt utom den. I skrivande stund brinner det fortfarande i Ljusdals kommun, och kommer enligt uppgift göra det länge till.

”Det är vi själva som har skapat brandkaoset”, skriver författaren Sven Olov Karlsson på Expressen. Han ligger bakom boken ”Brandvakten”, där han följer den stora skogsbranden som rasade i hans hembygder 2014 – den i Västmanland.

Han skriver, och är inte den första att poängtera, att detta kommer att bli det nya normala – torra och heta somrar som torkar ut våra tallskogar. ”Vi” har skapat en grogrund för detta genom att låta skogsindustrin plantera lättantändliga tallar som gör att skogsbränder kan spridas ”åttio meter i minuten”.

”Vi” har skapat också grogrunden genom att glatt bränna fossila bränslen såsom olja och gas vind för våg, och skapat klimatförändringar som kan ge extremt väder av alla dess slag: extremtorka, extremsnöfall, extremstormar…

Man får inte heller glömma att det inte heller är ”vi” som kommer drabbas hårdast av klimatförändringarna. ”Vi” i ett av världens rikaste länder kommer att klara oss bättre än flera hundra miljoner människor i länder som Indien.

New York Times har i dagarna skrivit en artikel om de numer årliga extrema sommartemperaturerna i centrala Indien – och värre kommer det att bli: ”In India, summer heat may soon be literally unbearable” – I Indien så kommer sommarvärmen kanske snart vara bokstavligen outhärdlig.

Hur kommer sommaren i Indien vara outhärdlig? Framförallt så kommer den så kallade våttemperaturen stiga till nivåer som gör att en normal människokropp inte kommer kunna kyla sig själv. Forskare räknar, skriver New York Times, att våttemperaturen kommer vara så hög att människor som är utomhus i Indien under sommaren inte kommer att överleva mer än sex timmar.

Man räknar med att i Asien så kommer 800 miljoner människor påverkas stort av klimatförändringarna.

Nå, vad var poängen med den här krönikan? Att spä på vårt kollektiva dåliga klimatsamvete lite till, mitt i brinnande katastrof? Ja, kanske det, men också en stund till eftertanke. Vi drabbas alla av klimatförändringarna: rik som fattig, svensk som indier.

”Vi” i världens rikaste länder kan antingen hålla för öronen, fortsätta som vi gör – eller så gör vi något åt det. För "vi" kan göra något åt det i betydligt större utsträckning än länder som Indien, Bangladesh och Pakistan. Och för att, när vi sitter där med vatten till fotknölarna och all vår tallskog nedbrunnen, hur roligt är det egentligen att höra någon säga ”vad var det vi sa?”. Oavsett om det kommer från några av världens mest respekterade forskare eller inte.