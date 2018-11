Christina Busck: En ny våg kreativa ungdomar flyttar ut på landet

Jo, det är en liten utvald skara, men de är säkra på att det går att bryta upp från storstadsstress och karriärplanering, och ändå kunna arbeta med det de gillar. På köpet får de naturen och kanske ett lite enklare sätt att leva.

Trenden är inte lika stor som gröna vågen under 1970-talet. Men den moderna tekniken har gjort det möjligt för vissa yrkesgrupper, inte minst konstnärer, att ha en annan bas än Stockholm för sin verksamhet.

Till skillnad från sina föregångare på sjuttiotalet, som drömde om att bli självförsörjande som grönsaksodlare och getfarmare, har dagens inflyttare en klar plan över vad de kan och vill göra. Om grönavågarna drevs av ungdomlig entusiasm och framtidstro, är de som nu kommer till Hälsingland välutbildade och realistiska.

Med eller utan regionalt stöd satsar de stort på sin verksamhet. Det kan handla om att skapa ett danscentrum, som Dansplats Skog i Stråtjära, där Destiny och Hanna af Kleen bjuder på residens och dansupplevelser, eller Helsinglight i Vattlång, Nordanstig. Det är entreprenören, makeup-artisten och konstnären Petra Shara Stoors projekt tillsammans med sambon Fredrik Fernlund.

Somliga av dessa kulturutövare på landsbygden är själva barn till gröna vågen-generationen. De växte upp i Dellenbygden utan tv och mikrovågsugn och fick en fri uppfostran och estetisk skolning inom antroposofiska Waldorfskolan. Det berättar till exempel Myra Neander om, skådespelerska som nu turnerar med Riksteaterns Polarfararna. Om några år tänker hon sig ett eget hus i Hälsingland som bas för sin teaterverksamhet.

Jag, som gärna faller in i dystopiska tankar om vår planets framtid och alla demokratiska utmaningar vi har, blir upplivad av att träffa dessa glada, positiva krafter. Går det så går det, liksom – "funkar inte det här får jag väl göra något annat".

Inför Per Jonsson-föreställningen "Rivers of Färila", som har premiär i Ljusdal nu på lördag, hade Folkteatern nyligen ett kvällsprogram om rörelser och samhällsförändringar som påverkat Hälsingland under 1900-talet. En av dem är just gröna vågen, som Gunilla Kindstrand undersökt lite närmare. Speciellt har hon intresserat sig för den förhandling som skedde när unga radikala människor flyttade till en konservativ bygd som Dellenbygden. Acceptansen i samhället skedde inte utan konflikter. Men de som då flyttade in, är fortfarande aktiva och drivande i samhället.

Jag tänker att det nog är det som då skedde – för snart 50 år sedan – som har banat väg för dagens nya generation inflyttare.

Om de på den tiden, utan digitala nätverk, kunde ta plats på en liten ort, är ju möjligheterna så mycket större i dag för den som har en idé att genomföra tillsammans med andra.

Ta vara på den kreativa kraften, hälsingekommuner!