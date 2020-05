”Alla vill ha porr – men ingen vill betala”

Tillsammans med andra unga franska tänkare hittade filosofen och sociologen Jean Baudrillard nya sätt att försöka beskriva det (post)moderna samhällets framväxt i efterkrigstidens 1960- och 70-tal. Marxismen hade visat sig vara en återvändsgränd och de sökte en ny metod för kritisk analys av kapitalismen. Baudrillard hävdade att det som nu pågående sker är att vi stiger upp i en hyperverklighet där vi rör oss i en massmedial och allt mer digitaliserad sfär av information, symboler och bilder snarare än i den faktiska materiella tillvaron. Dessa tecken står egentligen inte för något annat utan lever sina egna liv och dominerar våra, de refererar till sig själva och gradvis förlorar vi förankringen i den riktiga verkligheten som fråntagits all ursprunglig mening och värde, eller ser den rent av upplösas framför våra ögon. Våra liv är simulerade, det är som att vi egentligen inte längre existerar.

I proggiga DDR-Sverige diskuterades dylika teorier under 70-talet i den lilla kulturtidskriften Kris där i dag (ö)kända Akademiledamöter som Horace Engdahl och Anders Olsson medverkade vid sidan av namnkunniga konstnärer som Ernst Billgren och Max Book. Tidskriften grundades av underbarnet Stig Larsson som med sin roman ”Autisterna” (1979) introducerade den svenska litteraturen för det postmoderna tillstånd som börjat ta greppet om resten av västvärlden. Den bröt tvärt med det realistiska svenska 70-talets litteratur och dess förhoppningar att frälsa samhället med den sanningssägande berättelsen. Larssons roman utgjordes i stället av en rad historier utan övergripande idé, den saknade ideologi och fasta värden, i själva verket skrev han om hela den vida verklighet som inte får plats i den politiskt uppfostrandes naiva tro på en rimligare och rättvisare värld.

Mot slutet av 80-talet begav sig den unge Per Hagman från lilla Skövde till stora huvudstaden med sina popstjärnedrömmar. Han var syntharen som hade skrivit texter åt hårdrockarklasskompisen Thomas G:sons schlagerdängor. Deras kompositioner var till och med för banala för Melodifestivaljuryn.

I själva verket var Hagman inte någon typisk bondpojke från västgötaslätten, även om han var blyg, naiv och oerfaren. Nej, hans fars kringflackade yrkesliv hade också gjort att han vuxit upp i Centralafrikanska republiken under kejsare Bokassa I:s bisarrt blodiga regim och som enda barnet fick han också en central etta i Stockholm när det var dags att flytta dit. Ett liv av berusande sömnlösa nätter och unga vackra kvinnor väntade honom.

Hagman skrev egentligen poesi och låttexter, men inspirerad av de franska existentialisterna Jean-Paul Sartre och Albert Camus och framför allt den samtida och nära på jämnårige amerikanen Bret Easton Ellis kontroversiella romaner ”Noll att förlora” (1985) och ”Lustans lagar” (1987), tog han sig an prosan.

Ellis var bara i 20-årsåldern men skildrade det samtida amerikanska samhället med en sällsamt vass blick, han berättade om desillusionerade och depraverade medelklassungdomar som hängav sig åt excesser i narkotika och känslokallt sex för att försöka fylla ett liv som dränerats på all mening i den moderna tillvaron.

Störts bestörtning väckte Ellis med sin fortfarande omtalade moderna klassiker ”American Psycho” (1991). Han skildrade Manhattan-yuppien Patrick Batemans tillvaro, en 27-årig finansvalp som lever i en värld av stora affärer, snygga svidar, vackra kvinnor, fashionabla nattklubbar, sex och droger. Bateman finns egentligen inte, han är Baudrillards mening en abstraktion, en entitet i en evigt flödande produktström. Han är en bara en yta och hans liv ekar tomt, Batemans tillvaro är konsumtion, allting en vara eller tjänst, till och med människor. Denna objektifiering av människan urartar till slut i hänsynslösa våldsamheter, en metafor för den gränslösa kapitalismens skadeverkningar. Bateman personifierar konsumtionssamhällets dubbelmoral, hur det är som att allt det vi köper bara finns där, trots att vår konsumtion också skadar andra människor och varelser, ja, själva jorden i sig. Han lever i en värld av popkultur vars referenser är en del av att bygga en människa som saknar tradition, religion, en egen identitet. Det finns ingen Patrick Bateman, det finns inget riktigt ”jag”, bara en idé bland andra.

”Jag kände ingenting. Absolut ingenting.”

Det är slående att den 23-årige Hagman debuterade med ”Cigarett” på stora Albert Bonniers förlag samma år, en lika hatad som älskad generationsroman. Influerad av Ellis hade Hagman testat att överge dikten (vilket var lyckosamt, för de poetiska inslagen i romanen är svaga, medan det direkta berättandet är effektivt överväldigande) för prosan och resultatet blev en episodisk historia med korta berättelser från Stockholms nattliv 1989.

I ”Cigarett” får vi följa den unge Johan, servitör och diskplockare på då populära Hard Rock Café (där Hagman själv arbetade som dito). Tillsammans med sina arbetskamrater och andra unga sköna människor lever han i en rasande takt genom vackra Stockholmsnätter fyllda av fylla, jointar, amfetamin, ecstasy, kändisspan och skiftande sexuella förbindelser. De unga männen roar sig förstrött med att se på djur- och våldsporr, dra grova neger- och Palmeskämt och förbanna de lesbiska kommunister (så betecknas feminister) som försöker blockera sexklubbarna. Solariebrända ger de sig ut för att jaga snygga brudar i tajta tights medan deras väninnor blir groupies åt (det faktiskt verkliga) funk metal-bandet Electric Boys. Det är en på ytan glamorös, men egentligen djupt degenererad tillvaro, den ständiga jakten på nya sensationer för Hagmans karaktärer allt längre bort från det ”riktiga” livet, Johans band till sina föräldrar blir allt tunnare samtidigt som han störs av barndomsminnena som påminner honom om ett sannare oskuldsfullt jag och om den riktiga kärleken. Han är tom, han kan inte känna något längre.

Hagmans debut gav prov på en sträng existentialistisk realism som inte ger något utrymme för psykologiseringar, människor gör, säger och tänker de mest häpnadsväckande ting, men vi får aldrig veta varför. Han skildrade sanningsenligt sina egna erfarenheter från huvudstadens nätter och gestaltade samtidigt i de franska förebildernas anda om den moderna människans främlingskap och äckel inför sig själv och världen. Arbetarungdomarna som i sin jakt på ett liv i flärd förgicks i narkotikamissbruk fanns på riktigt. Likt Ellis fyllde han sin roman med varumärken och popreferenser, genom mörkret och neonljuset i barer och svartklubbar ljuder Joy Division och Yazoo. Hagman bröt här mot ett tabu inom svensk romankonst, tidigare hade en sådan ohöljd beskrivning av kommersialiseringen av det döende svenska folkhemmet betraktats som något fult, socialismen var ju trots allt ”nära”.

På så vis kan Hagman liksom Ellis romaner betraktas som kapitalismens slutliga triumf, båda romanerna beskrev närmast nihilistiskt och defaitistiskt den nya postmoderna samhällstillståndets utbredning efter Berlinmurens fall.

”Molnens sexuella ensamhet på himmelen, människornas språkliga ensamhet på jorden.”

I uppföljaren ”Pool” (1993) tar Hagman oss med till franska Rivieran där han själv också rest och levt. Romanen är en personlig undergångsberättelse som skildrar en ung svensk man som lever ett flyktigt liv bland vidsträckta sandstränder, klarblå pooler och brunbrända kroppar i Nice. Hans vän Kurt är älskare hos den förmögne Jules vars hustru Celeste (som egentligen heter Penny), en avdankad Hollywoodstjärna i 50-årsåldern, tar sig an den unge svensken. Stegvis för hon honom dit hon vill och han följer viljelöst efter. Hon rakar hans kropp bar som en pojkes och han äcklas av hennes åldrande sladdriga kött som gömmer sig bakom det dyra sminket och de glamorösa klänningarna. Ytan är förförande, verkligheten motbjudande. Själv börjar han fantisera om barn, de små skönhetsdrottningarna på tv uppiffade som vuxna kvinnor och närmar sig Tomas Ledins (ett smakprov på Hagmans nattsvarta galghumor) lille son John på en pizzeria och smeker hans mjuka kind till föräldrarnas förargelse.

Den unge mannen äcklas också av sig själv och långsamt förgås han i flärdfull tillvaro utan mening som han desperat försöker tyda genom den brittiska synthpopgruppen Soft Cells låtar om sexuallivets skuggsidor. Ständigt påminns han om att han en gång älskat på riktigt, att han då tillhörde det verkliga livet och den sanna kärleken.

När ”Pool” nu filmatiserats av Anders Lennberg har den efter Baudrillards förutsägelser förfuskats och anpassats till den samtida feminismens hyperverklighet, lika förljugen som allt annat. Avsmaken inför Celestes kroppsförfall och hennes eget människoförakt har tonats ner för att blidka den politiska korrekthetens upptagenhet vid symbolsfären och ointresse för den brutala verkligheten.

”Raklång och med armarna längs sidorna ligger jag och känner bröstet darra. Jag gråter för första gången på åtta år.”

Hagmans författarskap började gå något på tomgång i den tredje romanen ”Volt” (1994), men samtidigt kommer berättelsen om ungdomen i Stockholm för honom personligen ett steg närmare.

”Volt” handlar om den unga Vendela som delvis vuxit upp i Centralafrikanska republiken under Bokassa och som tonåring förlorat sina föräldrar i en flygolycka. Som flicka under 80-talet lever hon i en värld av popmusik som Depeche Mode, Alphaville och George Michael (i smyg) och läser brittiska poptidningar som Smash Hits, The Face och NME. Hon förälskar i den några år äldre Viktor som är ett fanatiskt The Cure-fan med popstjärnedrömmar. Men snart lämnar hon allt det bakom sig för att söka lyckan i Stockholms krogliv. Hon serverar på Daily News Café, bläddrar bland skivorna på Pet Sounds, fikar på Wienerkonditoriet och festar med kändisar som Orup och Lustans Lakejers Johan Kinde på Melody.

Vendela lär känna det unga pophoppet Vincent som för henne in i en värld av narkotika, glamour och högst tillfällig rikedom. Musikbranschen är skoningslös och ständigt stressad över nya konkurrenter och trender försöker Vincent hänga kvar i ropet medan hans glimrande aura falnar i Vendelas cyniska ögon.

”Män och feminister är samma döda pack…”

Hagmans tre första böcker är tämligen korta och renodlade och det är med ”När oskulder kysser” (1997) som han ger sig i kast med ett större och mer sammansatt romanbygge. Den gjorde det omöjligt för det litterära etablissemanget att vifta bort Hagman, men är samtidigt en överlastad historia som mynnar ut i en bisarr thriller om snuff-filmer. Romanens förtjänster är i stället dess två vågade teman.

Inspirerad av sin egen ungdomskärlek Petra berättar Hagman om hur den 17-årige Benjamin flyttar med sin pappa från Stockholm till den västgötska landsbygden. Där lär han känna den knappt tonåriga Nelly och en djup kärlekshistoria inleds. Den sexuellt oerfarne Benjamin söker fysiskt närhet hos den söta flickan som oskuldsfullt räds hans sökande blick och fuktiga läppar, men snart inser han att tjejerna i Skövde är både mer frispråkiga om och aktiva i kärlekslivet än de snorkiga stockholmskor han är van vid.

Efter studenten flyttar Benjamin tillbaka till huvudstaden med sin dröm om att bli popstjärna. Samtidigt upptäcker den feminint fagre unge mannen sin längtan efter att sminka sig och klä sig som kvinna. Han blir först drugan Syrsa (ett smeknamn Nelly givit honom), men vilsen bland huvudstadens puffar, bögar, fjollor och transor (Hagman behövde inte då följa RFSL:s lexikon eller pk-inkvisitorers påbud i benämningarna, människor är trots allt människor), tas han hand av MANNEN i sitt liv, den några år äldre Lilla Boy, som upptäckte riktig glamour genom popikonen Boy George och hans Culture Clubs könsöverskridande uttryck, och som har så snygga ben att han bräddade alla kvinnliga modeller när det kom till att visa upp nya strumpbyxmodeller.

Benjamin flyttar in hos Lilla Boy och de inleder en djup relation någonstans i gränslandet mellan vänner och älskare. Lilla Boy, med sin repertoar av poser och uttryck lånade av kvinnliga filmstjärnor och artister, blir Benjamins manliga förebild som för honom i en nattlig värld av sexuell ambivalens, drogorgier och desperat hedonism, men också ledsagaren i den unge mannens transformeringen från drugan Syrsa till transan Syrsa. Samtidigt drömmer Benjamin om att resa till Rom och leta rätt på sin ungdomsidol Mark, en popstjärna som inlett omvandlingen från man till kvinna.

Syrsa blir också en tidstypiskt androgyn (jämför Bret Anderson i Suede eller Henrik Berggren i Broder Daniel) frontman för indiepopgruppen med det chica namnet Deneuve (en pastisch på det riktiga bandet Popsicle) som debuterar med plattan ”Lacquer” och får en hit med ”Not Forever”, men är egentligen bara popskribenternas hypade älsklingar och blir aldrig riktigt stora utanför Stockholm och får snart se sig bortträngda av nya band som Sven (ett fiktivt Kent) från Eskilstuna med deras karismatiske sångare Jocke Berg.

Samtidigt drömmer Benjamin om sitt livs kärlek Nelly, som växer upp till att bli internationell fotomodell (som verklighetens Petra) kallad ”Ängel”, men vars sanna jag egentligen är en ung begåvad poet, enbart offentligt uppmärksammad för sina fysiska företräden.

Likt de tidigare romanerna skildrar Hagman den personliga identitetens upplösning i samtidens Sverige, allting flyter, också könet och sexualiteten, i det postmoderna samhället. Samtidigt är det en grym tillvaro där människornas persona och varumärken är det som syns, medan andra förgås i skuggorna. Men framför allt är ”När oskulder kysser”, som idéhistorikern, författaren och förläggaren Carl-Michael Edenborg påpekat, en queer roman långt innan queer-begreppet blev en del av det svenska språket eller ännu ett konsultuttryck i den förledande maktens förtryckande tjänst.

”Alla vill ha porr men ingen vill betala.”

Med novellsamlingen ”Skugglegender” (2000) vann han till slut den samlade kritikerkårens gunst, ett decennium försent hade de själva vaknat upp i det postmoderna tillståndet och insett att drömmen om folkhemssocialismen sedan länge var död och begraven. Egentligen var ingenting nytt i den, de korta berättelserna skildrade på samma vis som tidigare ensamma flickpojkar och pojkflickor som med drömmar om glamour bland popstjärnor och modeller sökte meningen med livet i nya sexuella erfarenheter och drogrus i Skövde, Stockholm och Milano. De är skugglegender, nattens flyktiga skepnader. Skillnaden var att Hagmans vision och erfarenheter snart skulle bli var svensk hyperverklighet med realitysåpornas och de sociala mediernas ockupation av våra sinnen.

Det finns något strindbergskt över Hagman, likt August Strindberg är han på en och samma gång en omfamnad inneförfattare och en enerverande outsider, alltid redo att slita av makten och förljugenheten dess förklädnader. Efter sina fiktioner har Hagman hängivit sig åt sina självbiografiska böcker ”Att komma hem ska vara en schlager” (2004) och ”Allas älskare, ingens älskling” (2017). I dem skildrar han den åldrande vagabondens rotlösa liv utan vare sig hem eller tillgångar. Jagad av inkassobolag och Kronofogden, är Hagman på ständigt resande fot. Han bor i Paris, Nice, London, Milano, Göteborg, Stockholm och Marstrand. Tillfälliga jobb, frilansande, bara kontantkort till mobilen, ingen familj, många vänner, fattig, men rik på insikter, bildning, erfarenheter och kontakter. Hagman lever bland skugglegender och dokusåpakändisar, tillbringar vilda nätter med Kitty Jutbring och Carolina Gynning. Ensam, men fri.

Han var i slutet av 80-talet en del av den beryktade Frihetsfronten, en stockholmsk svartkrog vars enträgenhet fick staden att till slut ge med sig och tillåta öppna uteställen efter midnatt, en lös sammanslutning av unga radikala moderater, frifräsande socialdemokrater, anarkister, drogliberaler och människorättsaktivistiska flyktingsmugglare. Ett intellektuellt nav för en ny frihetssträvan som bland andra härbärgerade Johan Norberg, idéhistorikern och den svenska nyliberalismens store förkunnare, och en ung Anders Borg som grundade sin frihetliga dröm i poeten Gunnar Ekelöfs surrealistiska existentialism snarare än marknadsliberaler som Milton Friedmans och Friedrich von Hayeks ekonomiska teorier.

Hagman reflekterar över människan och politiken. Ständigt återkommer han till temat att samhället är större staten och att den svenska staten är allt för stor. Socialism är något människor skapar i de små gemenskaperna, inte genom statsmakten. Kapitalism är det fria utbytet av varor och tjänster, inte urbanisering, gentrifiering och storföretagens allians med politiken.

Sverige var en gång ett halvsovjetiskt land och har förblivit en mjuk och lömsk diktatur, på en gång ett övervakningssamhälle och en konsumtionskultur, ett kinesiskt Kalifornien där tiggeri förbjuds samtidigt som skattebetalarnas pengar strös över normkritiska eventmanegers. Här har fackföreningar, storföretag och stat hållit folket i schack samtidigt som uråldriga fria gemenskaper upplösts, på bara några årtionden har den mänskliga mångfald som tidigare hade sin hemvist i den svenska landsbygden medvetet utplånats och nationens relation till Gud förtvinat (Hagman skäms över att det var först i samband med ett ramadanfirande han upplevde som 30-åring som han förstod att det är tron som ger livet mening). Trots sin vidd klarar inte den svenska välfärdsstaten att förse alla sina invånare med adekvat sjukvård och i förorterna skjuts nu allt fler pojkar och unga män ihjäl i en kamp om en droghandel som är mer omfattande än på 20 år. I stället kringskärs svenskens vardag med fler bestämmelser, som rökförbud på uteserveringar, kosmetika för ett samhälle i kris. Det är ett land av siffertrixare och statistikmånglare som alltid kan vrida och vända Sverigebilden ”rätt” och hänvisa till korrumperade korruptionsindex för att hävda rikets oskuld. ”Den svenska arbetarrörelsen måste bli mer queer” och LO-kollektivet lade sina röster på Sverigedemokraterna.

Hagman vill varken kännas vid etiketten libertarian eller anarkist. Hans politiska analys är en sammansmältning av Karl Marx, Baudrillard, den amerikanske filosofen Robert Nozick och den libyske diktatorn Muammar al-Gaddafi. Nozick, så mycket större än en nyliberal ideolog, varnar likt Baudrillard för hur välfärds- och konsumtionssamhället håller på att beröva oss kontakten med det verkliga livet, känslans att skapa något efter eget huvud och med egna händer. Gaddafi, själv manipulatör och charlatan, förkunnade en grön socialism bestående av absolut yttrandefrihet, direktdemokrati och samhällen grundade i djup andlig gemenskap, förankrade i den sanna verkligheten.

Den moderna värdigheten är en tom humanism. Hagman står för en sant mänsklig utopism och likt Baudrillard avvisar han marxismen och kapitalismen, han tror på maktens utplånande och den sanna direkta demokratin och de små gemenskapernas styrka och värme. Han lurades att rösta för Europeiska Unionen med föreställningen om de öppna gränsernas möjligheter, men ser nu en enorm byråkratisk koloss som göder den europeiska högerpopulismen med sitt underskott på riktig demokrati samtidigt som människorna som beger sig över Medelhavet löper tolv procents risk att drunkna. I Hagmans romaner flimrar bilderna på svältande barn och döende krigsoffer raskt förbi, som en påminnelse om livet bortom konsumtionssamhällets virtuella verklighet, dess sanna offer.

Ett sista andrum för friheten finner Hagman på ”Guds nattklubb”, autonoma Sicilien och i dess huvudstad Palermo. Här är en tredjedel av ekonomin svart (vilket likt länder som Ghana gör det betydligt mer förmöget än den officiella statistiken medger), en perfekt kulturell blandning mellan Europa och Afrika där de traditionella och katolska by- och familjegemenskaperna vägrar ge vika, inte ens Benito Mussolinis fascistiska svartskjortors brutalitet kunde kuva dem. Den moderna italienska statens försök att ”civilisera” sicilianarna genom att erbjuda deras ungdomar kostnadsfria universitetsstudier på fastlandet, men de som ger sig av kommer aldrig tillbaka och de som stannar kvar vägrar anpassa sig efter överhetens påbud.

Hagman tror samtidigt på frihetens återkomst och slutliga triumf, han ser den i framväxande sydeuropeiska lokala deltagardemokratier och inte minst i de svenska byalagen som övertar centrala samhällsfunktioner när staten drar sig tillbaka. Hans frihetstörstande existentialism formuleras av en nära vän som brann ut allt för tidigt:

”Det är du som väljer så var noga med ditt val, det är ändå du som väljer vem du är.”