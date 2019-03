Kul för sportlovslediga på Viksjöforsbaletten – sista rycket med bak och lek

Dagen inleddes med kakbak av så kallade 1-2-3-kakor. Tyra Jonsson, som trots sin ringa ålder redan läser receptet utan problem, förklarar varför kakorna kallas så.

– Det är för att man bara blandar tre saker och sen åker de in i ugnen.

Det var hon och Irma Wängefors Kvarmans som hade kommit för att ha lite kul på sportlovets sista dag.

Och så blev det.

Efter kakbaket fick de, tillsammans med Helena Ehrstrand, lärare och ordförande för föreningen Viksjöforsbaletten, ha danssalen helt för sig själva.

Innan man ska äta kakor måste man hoppa av sig lite energi, tyckte Helena Ehrstrand. De "hoppade trasa" en stund tills de var andfådda och rosiga om kinderna.

Nästa aktivitet handlade om att utforska utklädningsförrådet på den kyliga vinden.

Mexikanska sombrerohattar, flamencokjolar, kronor och mycket, mycket mer.

På vinden fanns mängder av kläder och accessoarer som föreningen har ackumulerat genom åren, ett paradis för den som gillar att ikläda sig olika kostymer.

Efter både hopp och lek var det äntligen dags att provsmaka de nybakade kakorna i alla möjliga olika kreativa kreationer, från namn på syskon och vänner till små figurer med ögon och öron.

Både Tyra Jonsson och Irma Wängefors Kvarmans kände sig nöjda med sina sportlov. Tyra hade åkt till Gävle en dag och Irma hade umgåtts med en vän och de hade båda tittat på Melodifestivalen. Rätt låt vann, tyckte Tyra, medan Irma hade önskat att Bishara hade vunnit med sin låt On my own.

På måndagen väntade skola för dem båda igen och på Viksjöforsbaletten återgår aktiviteterna till det vanliga.