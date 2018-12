En spännande tid för lucia med tärnor: "Har drömt om det här hela livet"

Lingonkransar, ljus och krona plockas varsamt fram. Belysningen släcks i matsalen hos Nefab i Runemo och lucia skrider in tillsammans med sina tärnor. Luciasången fyller salen och några minuter av både vacker musik och spex väntar de anställda.

Traditionen med Alfta lucia startade 1944, och hemlighetsmakeriet kring vem som kommer att bära luciakronan har alltid varit stort. Lucian får beskedet under en ceremoni på Alfta Gästgiveri två timmar innan det stora kröningsframträdandet i kyrkan söndagen före luciadagen.

TV: Se luciaframträdandet här:

– Jag fattade först inte att jag blev lucia. När jag gick in i kyrkan var jag så nervös att jag höll på att svimma, säger Anna Lundh.

Nu har de klarat av ungefär hälften av sina 30 framträdanden och blivit varma i kläderna.

– Det är spännande att få uppleva det här, säger Nanny Bergström, som är en av årets tärnor.

I natt sov de på Alfta gästgiveri, och mellan uppträdanden på skolor, företag och idrottsevenemang får de pausa med lunch på restaurang. Alfta Lions club är den som främst ligger bakom arrangemanget.

– Vi börjar med ett möte under hösten innan vi lägger ut annons, tar emot anmälningar och fotograferar. Många företag ställer upp gratis för att det här ska vara möjligt, säger Janne Setterberg, luciasamordnare.

Sedan start 1944 har de haft med begreppet "Hjälp Lucia hjälpa", och samlat in pengar till välgörenhet.

– Det brukar komma in cirka 40 000-45 000 kronor till Lions verksamhet. Pengarna som kommer in under kröningen är öronmärkta för projektet Water means life, säger Janne Setterberg.

Efter uppträdandet hos Nefab får luciatåget välförtjänt fika med lussekatter och pepparkakor.

– Fikat är nästan det bästa, säger Emma Lindgren, en av tärnorna.

