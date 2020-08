UMÅKER. Lars-Erik Karlssons Alfie imponerade stort när hon vann Norrländska Elitstoet med 100 000 kronor i förstapris under fredagskvällen. Ove A Lindqvist satt i sulkyn och inledde i femte inner, men flyttade ut i andraspår 850 kvar. 600 kvar gjorde han slag i saken och sände iväg henne och i vida spår blåste hon runt konkurrenterna till seger på 1.24,5/2 200 meter via 1.23,5 sista tusen.