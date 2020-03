Äldreomsorgen fortsätter att säkerställa – tagit in vikarier och letar skyddsutrustning: "Försöker ligga steget före"

Ännu har inget fall av covid-19 bekräftats inom vården i Ljusdals kommun.

Trots det har äldreomsorgen haft det hektiskt med sjukskriven personal, och har därför tagit in och utbildat sommarvikarier för att få läget under kontroll.

– Det vi jobbar med just nu är att försöka få tag på skyddsmaterial, säger Anna Forsberg, verksamhetschef för äldreomsorgen.