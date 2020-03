Äldreboenden slår larm – efterlyser munskydd och visir: "Har inte skyddsutrustning så det räcker"

Många företag och privatpersoner har redan skänkt otaliga mängder munskydd och visir till landets sjukhus efter utbrottet av det nya coronaviruset. Nu larmar äldreboendena i Bollnäs kommun om att de saknar tillräcklig skyddsutrustning för att vårda sina äldre.

Under onsdagen efterlyste enhetschefen för sjuksköterskorna på äldreboenden i Bollnäs kommun särskild skyddsutrustning på Facebook.

– Jag tror inte att det är något värre för oss än resten av Sverige, hela Sverige sitter i samma sits. Sverige har inte skyddsutrustning så det räcker när det blir såna här saker, säger Charlotte Lind.

Det Bollnäs äldreboenden främst är i behov av är visir och munskydd med partikelfilter som är godkända mot virus, exempelvis munskydd som används mot slipdamm. Vanliga munskydd skyddar inte mot coronaviruset.

Beijer i Bollnäs nappade på en gång och skänkte både munskydd och skyddsglasögon.

Vad har efterlysningen gett?

– Den har gett en hel del, flera småföretag och enstaka personer som haft handskar, förkläden, visir och munskydd har hört av sig. Det är jättebra. Allting är välkommet!

Under onsdagen åkte enhetschefen runt och hämtade upp all skyddsutrustning som skänkts och under torsdagen började hon fördela utrustningen på äldreboendena i Bollnäs kommun.

– Jag är supertacksam. Inlägget på Facebook har blivit delat över 900 gånger och jag får meddelanden hela tiden, så jag tro att det kommer att trilla in mer, säger Charlotte Lind.