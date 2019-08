Äldre ska gå före fisket – därför vill Sjukvårdspartiet dumpa ovanliga tjänsten: "Lägger fokus på fel saker"

I kölvattnet av diskussionerna kring kraftverken i Galvåns vara eller icke vara, och kommunens överklagan av mark- och miljödomstolens dom i ärendet, har en besparingstanke väckts hos Sjukvårdspartiet i Bollnäs. Den tanken har de nu vidareutvecklat i en kommande motion.

Det partiet vill är att tjänsten kommunlimnolog ska avvecklas och att besparingarna kommunen gör på det i stället läggs på att förbättra äldrevården.

"Det finns många frågetecken kring denna verksamhet (kommunlimnologen red. anm.) och när vår kommun har så stora utmaningar inom vård, skola och omsorg så måste vi som folkvalda prioritera, och Sjukvårdspartiet ser här att vi kan flytta resurser till vården".

Partiets gruppledare Henrik Olofsson utvecklar resonemanget:

– Det är långt ifrån alla kommuner i Sverige som har en egen kommunlimnolog, med det har Bollnäs, säger Henrik Olofsson och fortsätter:

– Och det är väldigt uppenbart att det är några få personer som driver de här vattenfrågorna stenhårt, och de är de som är fiskeintresserade i kommunledningen. Annars skulle man aldrig anställt en kommunlimnolog.

Inom två år vill partiet att limnologtjänsten ska vara avvecklad.

Sjukvårdspartiet vill även att kommunstyrelsen utreder hur många personer som indirekt arbetat under kommunlimnologen med just vattenfrågor, och att kostnaden för detta också ska sparas in och överföras till socialnämndens budget.

– Limnologen har en hel stab bakom sig, och de här kostar stora pengar som borde läggas på äldrevården.

– Kommunen lägger helt enkelt fokus på fel saker, därför vill vi prioritera om, säger Henrik Olofsson.

Kommunalrådet Benny Engberg (BP) avböjer i nuläget att kommentera Sjukvårdspartiets kritik mot såväl kommunledningen som den kommunala tjänsten.