Äldre patient avled på sjukhus efter blödning – regionen anmäler: "Ska få en oberoende granskning av fallet"

Patienten fick köras akut till Bollnäs sjukhus under en kväll i augusti efter operationen, på grund av sluddrigt tal, och lades in efter misstankar om en tillfällig störning i hjärnans blodcirkulation. Man hittade ingen blödning och patienten fick i stället antibiotika efter misstankar om en infektion.

Blodvärdet sjönk under natten och patienten skickades vidare till kirurgiavdelningen i Gävle. Där hittades en blödning, men inte själva källan. Efter fler undersökningar gavs antibiotika till den sovande patienten under följande natt, och personal hörde snarkningar från patientens rum. Men under natten blev personen sedan tyst och när en sjuksköterska då gjorde en kontroll var patienten avliden.

– Akut gastrointestinal blödning är ett allvarligt ibland livshotande tillstånd och en ej påvisad blödningskälla ökar riskerna för förnyad blödning. Övervakningsnivå bör alltid diskuteras mellan berörda parter. Jag kan bara beklaga och be om ursäkt för att vi kan ha brustit i omhändertagandet. Denna Lex Maria-anmälan görs för att vi ska få en oberoende granskning av fallet, säger chefläkare John Mälstam, Region Gävleborg, i ett pressmeddelande.

Händelsen har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.